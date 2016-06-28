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Eva Green: Binlerce kişiye kendimi açıyorum, terapiye ihtiyacım var

Filmlerde cesur sahneleriyle dikkat çeken Eva Green, gerçek hayatta çok utangaç olduğunu söyledi

28 Haziran 2016 23:15

Beyazperdede, “300: Bir İmparatorluğun Yükselişi” ve “Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın” gibi filmlerdeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Eva Green, gerçek hayatta kendini “çok utangaç” biri olarak tanımladı.

W Magazine’in Ağustos 2016 sayısı için Mert Alaş ve ortağı Marcu Piggott’a poz veren 35 yaşındaki Fransız oyuncu, hem soyunması gereken cesur sahnelerde yer alıp hem de utanmasını “mantığa aykırı” olarak yorumladı.

“Çok utangacım ve aynı zamanda binlerce kişiye kendimi tam anlamıyla açıyorum. Bunu neden yaptığımı anlamıyorum” diyen oyuncu, “Terapiye gitmeye ihtiyacım var” şeklinde konuştu.

2003 yılında “The Dreamers” filmindeki provokatif rolüyle şöhreti yakalayan Green’in, 2006 yılında Daniel Graig ile birlikte rol aldığı James Bond filmi “Casino Royale” ile yıldızı parladı.
 

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