Eva Airways Noel ve yılbaşı için "hiçbir yere uçan" uçuşlar başlatıyor

Tayvan'daki en büyük taşıyıcılardan biri olan EVA Airways, seyahat deneyimi şirketi Mobius ile "Fly! Love is the Air" adlı bir kampanya başlattı. Uçuşlar bekârlar için Noel Günü, Yılbaşı ve yeni yılın ilk gününde "hızlı randevu" etkinliği şeklinde gerçekleşecek.

Noel'de ikindi çayı imkanı sunan şirket, Yılbaşı'nda romantik bir akşam yemeği ve yeni yılın ilk günü kahvaltı düzenliyor. Mobius şirketinden Chiang Tsung-Wei Covid-19 nedeniyle sahte uçuşlar düzenleyip insanların seyahat etme arzusunu gidermek istediklerini söyledi: "Yolculuk eden kişiler, seyahat ederken romantik bir film sahnesinde gibi birbirlerini tanımak isteyebilir."

"Hızlı randevu" olarak adlandırılan ve Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçuşlar üç saatlik bir turu içeriyor. Katılımcılar turdan sonra iki saatlik bir randevu hakkına sahip. Yemek yenilmediği sürece maskelerin takılması ise zorunlu.

Yeni bir trend haline geldi

Koridor ve pencere bulunmayan hiçbir yere giden uçuşlarda, yolcular çekilişle eşleşerek çift halinde yolculuk yapacak.

40 yolcuyla yapılan uçuşlarda, katılımcıların üniversite mezunu ve Tayvan vatandaşı olması zorunlu. 28-38 yaşında erkekler ve 24-35 yaşındaki kadınlar katılabiliyor.

Chiang yapılan yaş ayrımı hakkında "Yaptığımız ankette erkekler daha genç kadınlar, kadınlar daha yaşlı erkeklerle tanışmak istiyor" ifadelerini kullandı. İlk uçuşun biletlerinin bir hafta içinde tükendiğini söyleyen Chiang, "400'den fazla başvuru aldık." dedi.

Koronavirüs sırasında Asya ve Pasifik'te "hiçbir yere uçuşlar" bir trend haline geldi. Şimdiye kadar, Hong Kong, Sidney ve Taipei gibi şehirlerde başlayan bu uçuşların çoğu, ünlü simge yapıların havadan görüntülerini alan gezginlerle yapıldı.