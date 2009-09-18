Ev yapımı bayram çikolatası

Tatlarıyla gibi farklı ambalajlarıyla da iştah kabartan çikolataların kilogram fiyatları yüksek. Uzmanlar, evde yapılan el yapımı çikolataları, yüksek ücretli çikolatalara alternatif gösteriyor.



Çünkü, kilo fiyatı 10-15 TL'den başlayıp, 40-50 TL hatta üç basamaklı rakamlara kadar çıkan çikolatayı evde yaparak ucuza mal etmek mümkün. 20-25 ikramlık ev yapımı çikolata için 150 gram şeker, 150 gram fındık ve 300 gram bitter çikolata yeterli.



Adanalı çikolata ustası Yiğit Zeyneloğlu, bayramların artık sıcak günlerde kutlandığını, bunun önümüzdeki yıllarda da böyle devam edeceğini, bu nedenle daha hafif, karaciğeri yormayan çikolata ürettiklerini bildirdi.



Bayramlarda her yörenin kendine özgü tatlılarının bulunduğunu, ancak çikolatanın geleneksel ve vazgeçilmez olduğunu belirten Zeyneloğlu, ''Ev hanımları, son yıllarda büyük talep gören el yapımı çikolataları evde hazırlayarak kilogramını 40-50 lira yerine 8-10 TL'ye mal edebilirler'' dedi.



Ev hanımlarının bayramda gelen konuklara kendi el yapımı çikolataları daha mutlu servis yapma zevkini de yaşayabileceklerini anlatan Zeyneloğlu, ''Bunun için gerekli malzemeleri ise her kadın mahalle bakkalından bile temin edebilir. Bu yüzden çikolata fiyatlarının yüksekliğinden ve zaman darlığından yakınmaya gerek yok'' diye konuştu.



Bayram çikolatası



Zeyneloğlu'nun verdiği bilgiye göre, fındık ezmeli bayram çikolatası için gerekli malzemeler 150 gram şeker, 10 gram fındık, 50 gram su ve 300 gram bitter çikolatadan oluşuyor. 4-5 TL'ye mal olan bu malzemelerden çikolatanın büyüklüğüne göre 20 ya da 25 adet, başka bir ifadeyle 500-600 gram bayramlık çikolata çıkıyor. Malzemeler biraz artırıldığında, bir kilogram çikolatayı 8-10 TL'ye mal etmek de mümkün oluyor.



Yapılışına gelince; şeker ve 50 gram su kaynatılarak yoğun kıvama geldiğinde, robotta çekilmiş fındık ile karıştırılır. Hamur haline gelen bu karışım elde iyice yoğurulur. Elle yuvarlanarak çeşitli şekiller verilen bu karışım, eritilen çikolataya batırılarak bir tepsinin üzerinde kurumaya bırakılır. Üzerine bir adet de tüm fındık eklenen çikolatalar daha iyi donması için buzdolabına kaldırılır.



Zeyneloğlu, çikolatanın yanı sıra konuklarına tatlı ikram etmek isteyenlere de ''Yaz Bayramı Kupu'' adını verdiği meyveli, dondurmalı özel üretimi öneriyor.



Bu tatlının malzemeleri dondurma, dağ meyveleri sosu, küçük parçalar halinde doğranmış mevsim meyveleri, süzme yoğurt ve bisküvi parçalarından oluşuyor.



Yapılışı; kup bardağına önce bir kaşık dağ meyveleri sosu konur. Bunun üzerine bir kaşık süzme yoğurt, ardından doğranmış mevsim meyveleri ilave edilir.



En üst tabakaya da üç kaşık dondurma eklendikten sonra bardağın kenarları bisküviyle dekor edilebilir. Dondurma eridikçe altta kalan meyve ve yoğurda ayrı bir tat ve serinlik verecektir.



Son derece hafif, karaciğeri ve mideyi yormayan bu tatlının bir kup bardağının 40-50 kuruşa mal olduğunu belirten Zeyneloğlu, ''Bunun için evde bulunan ancak, bir kenarları çürümeye başlamış ama atılmak da istenmeyen meyveler değerlendirilebilir'' dedi.

