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Ev ve samanlık böyle yandı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında ev ve yanında bulunan samanlık yandı

23 Aralık 2017 16:22

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında ev ve yanında bulunan samanlık yandı.
Serdivan Çubuklu Mahallesi\'nde Server Atik\'e ait ahşap evde, saat 02.00 sıralarında, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Atik ailesi, dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanları da dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bitişiğinde bulunan ahşap samanlığa sıçradı. Alevlere teslim olan ev ve samanlık alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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