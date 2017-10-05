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Ev ve işyerlerinde kaktüs bulundurma önerisi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde seracılık yapan ziraat mühendisi Banu Ulusoy, kaktüs dikenlerinin elektriklenmeyi çektiğini, topraklama yaptığını, bu nedenle bilgisayarların yoğun olduğu kullanıldığı yer ve e

05 Ekim 2017 12:17

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde seracılık yapan ziraat mühendisi Banu Ulusoy, kaktüs dikenlerinin elektriklenmeyi çektiğini, topraklama yaptığını, bu nedenle bilgisayarların yoğun olduğu kullanıldığı yer ve evlerde radyasyona karşı bu bitkinin bulundurulabileceğini söyledi.
Ziraat mühendisi Banu Ulusoy, günlük yaşamda sürekli kullanılan cep telefonu, saç kurutma makinesi, televizyon, bilgisayar ve internet hatları gibi elektronik aletlerin yaydığı enerjiler olduğunu hatırlattı. Ulusoy, bu aletlerin yoğun kullanıldığı ve fazla zaman geçirilen yerlerde bitkilerle küçük önlemler alınabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
\"Kaktüslerin dikenleri bir nevi topraklama oluşmasını sağlar. Havadaki elektriklenmeyi çeker ve köklerinin de toprakta olması bunu almasını sağlar. Kaktüsün boyut ve alanı da bunun için önemlidir. Görsel olarak da uyumlu bir bitkidir. Bilgisayar başında yoğun çalışanlar mini bahçeler oluşturabilir. Evlerin farklı alanlarına konulabilir. Aynı zamanda oksijende sağlar. Fazla su istememesi ve bakımının kolay olması sayesinde de herkesin rahatça bakabileceği bir bitkidir.\"

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