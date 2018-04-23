Ev ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmiş

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, kapısını kilitlediği kafeterya balkonundan pompalı tüfekle havaya ateş eden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun telefonla arayarak, ikna etmesiyle alandan uzaklaştırılan Uğur Kurt\'un emniyette ifadesi alındı. Eşini ve kızını yangında kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğunu, kendisine verilen ev ve iş sözü yerine getirilmediği için eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren Kurt, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Uzun Sokak\'taki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen Uğur Kurt, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler, hızla tahliye edilirken, sokak da yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eşi Canan (24) ile kızı Hazal Kurt’u (4), geçen yıl Tonya ilçesindeki evinde çıkan yangında kaybettiği öğrenilen Uğur Kurt, olay yerine gelen İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ali Faik Hacıoğlu aracılığıyla cep telefonundan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüştü. Görüşme üzerine ikna olan Kurt, elindeki tüfeği bırakırken, balkondan çıkarıldı. Sivil araca bindirilen Kurt, bölgeden uzaklaştırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Uğur Kurt, eşini ve kızını kaybettiği yangının ardından görüştüğü yetkililer tarafından kendisine verildiğini iddia ettiği ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle bu eyleme kalkıştığını öne sürdü. Kurt, ifadesinde, yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu, amacının kimseye zarar vermek olmadığını ve davranışından pişmanlık duyduğunu söyledi. Kurt, emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Uğur Kurt\'un kendisini kilitlediği iş yerine ait balkonun camında, açılan ateş sonucu hasar oluştuğu gözlendi.



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