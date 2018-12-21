Ev temizliğinde teknolojik çözüm zaman kazandırıyor

İSTANBUL,(DHA) - Uzun ve yorucu bir günün ardından ev temizlemek çalışan kişiler için zahmetli ve zaman kaybı yaratan bir sürece dönüşüyor. Bu durumda çalışan ailelerin en büyük sorunlarından olan ev temizliği teknololoji ile çözülüyor.

Akıllı teknolojiler, iş yaşamında olduğu gibi evde de zamanı daha etkin kullanmada ön plana çıkıyor. Bu anlamda ileri düzey Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen akıllı robot süpürgeler çalışanların imdadına yetişiyor.

EufyRoboVac akıllı robot süpürgeyi Türkiye’de tüketiciye sunduklarını belirten Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, ev içi inovasyonun başta çalışan kadınlar olmak üzere tüm ev halkı tarafından ilgiyle takip edildiğini açıkladı.

Akıllı süpürgenin HEPA filtresi ve yüksek emiş gücü sayesinde ev ve ofis temizliğinin en zahmetli bölümlerinden birini tümüyle otomatik hale getirdiğini vurgulayan Bodur, “EufyRoboVac kızılötesi sensörleri ile zeminde bulunan engelleri ve köşeleri tespit ediyor. Dar alanlarda sıkışmayı önlerken, saksı ve benzeri nesnelere çarpmadan süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Böylelikle kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmıyor\" dedi.

YENİ MOBİLYALAR GELENEKSEK TEMİZLİĞE UYGUN DEĞİL

Modern evlerde yer alan pek çok mobilyanın geleneksel süpürme yöntemlerinde engel teşkil ettiğini hatırlatan Bodur, “Robot süpürge ise düşük profilli bir tasarıma sahip. Bu sayede mobilyaların altına kolaylıkla girebiliyor. Kahve sehpalarının, kanepelerin ve masaların altında gizlenen kirleri temizliyor. Halı ve kilim gibi yükseltilere kolaylıkla tırmanan EufyRoboVac, bu sayede uçtan uca eksiksiz bir temizlik sağlıyor\" şeklinde konuştu.

EVCİL HAYVANLARIN TÜYLERİ SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR

Farklı zemin türleri üzerinde kolayca hareket ederek evin her yerini etkin biçimde temizleyen EufyRoboVac, ayrıca evcil hayvan tüylerini de topluyor. Cem Bodur, akıllı robotun geleneksel elektrikli süpürgelere kıyasla yüzde 75 daha sessiz çalıştığını kaydetti ve ekledi:

“Robot süpürge, çalıştığı süre boyunca evde gürültü kirliliği oluşmasını önlüyor. EufyRoboVac ayrıca biri HEPA olmak üzere üçlü filtre sistemiyle toz akarı ve küf sporu gibi tetikleyicileri toplayarak, dışarı verilen havanın daha temiz olmasını sağlıyor. Bu sayede toz ve benzeri alerjisi olan ev sakinleri de rahat bir nefes alıyor.”

Öte yandan akıllı robot süpürge, gücü azaldığında ise kendi kendine şarj ünitesine geri dönerek temizlik için her zaman hazırlıklı kalıyor.