Ev sahiplerinin istekleri kiracıları bıktırdı

T24-

Genellikle çocuk sayısı ile evde kedi ve köpek beslenmesine karışan ev sahiplerinden bazıları, evlerini korumak adına kiracılarından akıl sınırlarını aşan taleplerde bulunabiliyor. Kimisi yangın riskini azaltmak için gazeteye sınırlama getiriyor, kimi kanser riskini azaltmak için evde deodorant kullunımını yasaklıyor...



Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu, son yıllarda bazı ev sahiplerinin kiracısından oldukça garip, şaşırtıcı taleplerde bulunabildiğini, bu konuda kiracılardan şikayetler aldıklarını söyledi. Büyüknohutçu, şöyle konuştu:



''Gelen bir şikayete göre, bir ev sahibi kiracısının evde gazete biriktirmesini yasaklamış. Evde yangın riskini azaltmak için 2-3 gazeteden fazla bulunması istenmiyor. Hatta ev sahibi zaman zaman bu konuda evde arama bile yapıyor. Başka bir ev sahibi, evinde deodorant kullanılmasını istemiyor. Duvarlarda kimyasal kalıntı bırakıp kansere yol açacağı ve evde patlama riski taşıdığı gerekçesiyle böyle bir yasaklamaya gidiyor. Yaşanan bir olayda ise ev sahibi kiracısının eşyalarını üçüncü kattan aşağı attı. Kiracı, kirasını düzenli ödüyor sorun yok ama çıkarılmak isteniyor. Kiracı da çıkmayınca eşyaları balkondan aşağı atılıyor.''





ASANSÖRÜ KAPATTILAR





Büyüknohutçu, bazı ev sahiplerinin taleplerinin üzücü boyutta olabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Bir aile, sırf 20'li yaşlarda epilepsi hastası oğlu olduğu için evden çıkarılmak istendi. Başka bir olayda ise yürüme engelli bir çocuğu bulunan aile büyük sıkıntılar yaşadı. Aile 12 katlı binanın 8. katında oturuyor. Baba naylon poşet satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Apartman aidatını düzenli ödemekte güçlük çekiyor. Bina yönetimi, bu vatandaşın katına giden asansörün kapısını kaynak makinesiyle tamamen kapattı. Baba aylarca çocuğunu 8. kata kadar sırtında indirip çıkardı. Mahkeme kararıyla asansörü açtırdık.''

Genellikle kiraya zam konusunda şikayet aldıklarını dile getiren Büyüknohutçu, ''Enflasyonun üzerinde zam yapmak isteyenler oluyor. 'Çocukluya vermem' diyenler kadar, çocuk sayısının artırılmaması için söz alanlar bile çıkıyor. Çocuk sayısı artınca evinden çıkarılanlar var. Bunların yanı sıra kedi ve köpek beslenmesi yüzünden de evsahipleri ile kiracılar arasında büyük sorunlar yaşanıyor'' dedi. (aa)