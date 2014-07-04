Ev sahipleri, 10 yılı dolduran kiracıyı mazeretsiz evden çıkarabilecek

Türkiye’deki milyonlarca kiracıyı düşündüren yasa yürürlüğe girdi. Söz konusu yasa ile birlikte artık oturduğu evde veya işlettiği dükkânda 10 yılı dolduran kiracı hiçbir sebep gösterilmeksizin kapının önüne konulabilecek.

Borçlar Kanunu'nun kiracıların tahliyeleri ile ilgili maddesi 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Haber 7'den Kenan Biter'in haberine göre; artık mülk sahipleri kanun 347. maddesinde yer alan İbareye dayanarak 10 yılını doldurmuş kiracısının sözleşmesini herhangi bir sebep göstermeksizin sona erdirebilecek. Bunu ise kiracısına sözleşmesinin bitmesine 3 ay kala noterden gönderdiği ihtarname ile bildirecek. Gönderilen ihtarnamede mülk sahipleri kira sözleşmesini 10 yıl nedeniyle uzatmadığını belirterek rahatlıkla tahliye isteyebilecek.

2 milyondan fazla 10 yıllık kiracı var

Türkiye’de nüfusun yüzde 65’i kiracı konumunda. Bu yüzde 65’lik dilimin yüzde 25’inin ise 10 yıl ve üstü kiracı konumunda olduğu belirtiliyor. Bu da 2 milyondan fazla konut ve işyerinin 10 yıl ve üstü kirada olduğu anlamına geliyor.

Mülk sahibi tarafından kiracıların ‘’Çocuğum oturacak’’ veya ‘’Malıma zarar verdin’’ şeklindeki sebepler ile çıkartılabildiğini o yüzden bu düzenlemenin tamamen ev sahibinin istediği kadar zam yapabilmesine yönelik olduğunu savunan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu, daha önceleri bu düzenleme ile ilgili kiracıların çok zor duruma düşeceğini defalarca dile getirdiklerini ancak gelinen noktada artık maddenin yasalaştığı ve yürürlüğe girdiğini, bugünden sonra ise kiracılar için gerçekten bir cehennemin başladığını ifade etti.

‘Çok büyük hata yapıldı’

Vatandaşın en temel hakkı olan barınma hakkını kullanamıyorsa diğer haklarını da hiçbir şekilde kullanamayacağını dile getiren Büyüknohutçu, bundan dolayı barınma hakkının en temel hak olduğunu ve bu düzenlemeyle birlikte çok büyük bir hatanın yapıldığını söyledi.

Tedirginlik içindeler!

Yasa ile birlikte ev sahiplerinin 10 yıldır canlarının istediği kadar zam yapamadığı için kiracısını çıkararak gönüllerine göre zam yapabileceklerini dile getiren Büyüknohutçu, düzenlemenin çok ciddi bir kaosa da yol açabileceğini söyledi.

Derneklerine konut ve işyeri kiracıları tarafından konuyla alakalı çok sayıda başvuru yapıldığını da sözlerine ekleyen Büyüknohutçu, kiracıların çok ciddi bir tedirginlik içinde olduğunu vurguladı.

İşyerlerinde sıkıntı çok daha büyük

Konut kiracılarından çok, daha büyük sorunun işyeri tarafında yaşanacağını ifade eden Büyüknohutçu, ‘’Konut tarafında uzun yıllar süren alışkanlıklar ve komşuluk ilişkileri sona erecek. Ancak işyeri tarafından işin boyutu daha çok maddi olarak ön plana çıkacak. İşletmeciler uzun yıllar oluşturdukları müşteri kitlesi ve markanın adresini kaybedecekler. Bu da çok ciddi parasal kayıplara yol açacak.’’ diye konuştu.

Kiralara fahiş zamlar yolda

İşletme sahiplerinin işyerlerini ve mevcut müşteri kitlesini kaybetmemek, konut kiracılarının ise sokakta kalmamak için mülk sahiplerinin akıl almaz fahiş kira artışlarına razı olmak zorunda kalacaklarını da sözlerine ekleyen Büyüknohutçu, bu artışların da her iki kesim için ciddi sıkıntılara yol açabileceğini belirtti.

Ev sahibine çalışma dönemi başlıyor

Düzenleme ile birlikte hayatlarını kiracı olarak devam ettiren çalışanların ev sahiplerine çalışma dönemlerinin başladığını aktaran Büyüknohutçu, 10 yıllık kiracıya bin - bin 200 liradan verilen bir evin kiracısı çıkartılarak 2 bin liraya kadar kiraya verilmeye çalışılacağını söyledi.

Türkiye’de kira belirleme kriteri yok!

Türkiye’de enflasyonu azdıran ve en az 2 puan etkileyen nedenlerden birinin de kira belirleme kriterlerinin olmaması olduğunu söyleyen Büyüknohutçu, ‘’ Kirayı kim neye göre belirliyor. Kirayı belirleyen bir mevki bir makam yok. Mülk sahibinin düğün dernek gibi ihtiyaçlarına göre kira belirleniyor. Bunu belirleyen bir düzenleme veya yasa yok. Kriterler olsaydı bugün yürürlüğe giren yasaya gerek dahi kalmayacak bu kriterler doğrultusunda kiralar belirlenebilecekti‘’ dedi.

Birçok işyeri el değiştirecek

Düzenlemenin konutlardan çok dükkânları etkileyeceğini ve Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy gibi yerlerdeki çok işlek caddelerde bulunan dükkânların kira fiyatlarının artabileceğine dikkat çeken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak ise, düzenlemeyle birlikte 10 yılını dolduran birçok işyerinin de el değiştirebileceğini söyledi.

Kiracılara uyarı!

Yaşanacak olası bir el değiştirmenin mevcut işletmeciye müşterinden 10 yıl içinde yapılan yatırıma kadar birçok alanda ciddi kayıplar yaşatacağını da sözlerine ekleyen Kolçak, kiracılara bir de uyarıda bulundu.

Kolçak, mal sahibinin kendisine sözleşmenin bitmesine 3 ay kala ihtar çekmeyen kiracının sözleşmesinin otomatikman 1 yıl daha uzayacağını ancak kiracılarında bu bir yıl içinde sözleşmeleri bitmeden kendilerine ya yeni bir yer aramaları gerektiğini ya da mülk sahipleri ile anlaşma yollarını denemelerini gerektiğini söyledi.