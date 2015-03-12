Ev sahibiyle birlikte sahibinden satılık ev!

Endonezya'nın Java adasında bir güzellik salonu işleten Wina Lia adlı kadın, evlenmek için ilginç bir yöntem buldu.

DHA'nın haberine göre, bir emlak şirketi ile anlaşan Wina Lia, alıcılara dul ve iki çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak 75 bin dolara satışa çıkardığı evini almak isteyenlere kendisi ile evlenme şartı getirdi.



İlana bir resmini de koyan Lia alıcılardan ciddi olmasını ve pazarlık yapmayacağını özellikle vurguladı.

Bu olağandışı ilan üzerine rekor düzeyde alıcı çıkması üzerine polisin Wina Lia'nın evine giderek soruşturma başlattığı belirtiliyor.



Polisin soruşturması üzerine suçu emlak şirketinin üzerine atan bayan Wina Lina “fikir onlardan geldi. Bana dulmusun dediler evet dedim. Evini almak isteyende dulsa ve seninle evlenmek istiyorsa gene evini satmak istermisin dediler. Cevabım neden olmasın dedim" açıklaması yaptı.