Ev sahibinin evini pompalı tüfekle bastı

T24 - Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen olayda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganı arama çalışmaları sürüyor.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, pompalı av tüfeğiyle ev sahibinin evini basan kişi, kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaraladı.



Hıdırağa Mahallesi'nin Çiçek Caddesi'nde, ev sahibi Abdullah Ö. ile kiracısı A.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen kiracı A.Ç, yeğeni O.P. ile birlikte evindeki pompalı av tüfeğini alarak, ev sahibi Abdullah Ö'nün evini bastı.



Elindeki pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş eden A.Ç, evde bulunan kendi kızı 5 yaşındaki H.Ç. ve ev sahibi Abdullah Ö. ile çocukları 23 yaşındaki Gül Ö. ve 14 yaşındaki A.Ö'yü yaraladı.



Çorlu Devlet Hastanesin'de tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerince A.Ç. ve O.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.