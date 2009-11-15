T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ev sahibinin evini pompalı tüfekle bastı

15 Kasım 2009 23:34

T24 - Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen olayda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, pompalı av tüfeğiyle ev sahibinin evini basan kişi, kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaraladı.

Hıdırağa Mahallesi'nin Çiçek Caddesi'nde, ev sahibi Abdullah Ö. ile kiracısı A.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen kiracı A.Ç, yeğeni O.P. ile birlikte evindeki pompalı av tüfeğini alarak, ev sahibi Abdullah Ö'nün evini bastı.

Elindeki pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş eden A.Ç, evde bulunan kendi kızı 5 yaşındaki H.Ç. ve ev sahibi Abdullah Ö. ile çocukları 23 yaşındaki Gül Ö. ve 14 yaşındaki A.Ö'yü yaraladı.

Çorlu Devlet Hastanesin'de tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince A.Ç. ve O.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24