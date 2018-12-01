T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de farklı tarihlerde 14 ayrı evden hırsızlık yapan ve girdiği evlerden birinde ev sahibi H

01 Aralık 2018 15:34

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de farklı tarihlerde 14 ayrı evden hırsızlık yapan ve girdiği evlerden birinde ev sahibi H.H.\'yi bıçaklayarak yaralayan Gökhan Y., tutuklandı.
Yenikent Mahallesi\'nde 4 Eylül günü yaşanan olayda H.H., evine giren kimliği belirisiz bir hırsız tarafından bıçaklandı. Şüpheli bisiklete binerek olay yerinden kaçarken, yaralanan H.H. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin farklı tarihlerde 14 ayrı evden hırsızlık yapan Gökhan Y. olduğunu belirledi.  Gökhan Y., önceki gün Vişnelik Mahallesi\'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı bir dizüstü bilgisayar ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, cep telefonu, sigara ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Gökhan Y., yapılan sorgulamanın ardından \'yaralama\' ve \'hırsızlık\' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRYenikent MahallesiEylül günüEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık BürosuGökhanVişnelik MahallesiEvdeSulh Ceza HakimliğiEskişehirTipi CezaeviFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24