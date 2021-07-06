Sözcü yazarı Rahmi Turan, Ev sahibi olan vatandaşlara yeni bir kazık geliyor! Emlâk vergisindeki fahiş fiyat artışları yolda…” diye yazdı. CHP’li belediyeleri “emlak vergisi” konusunda uyaran Turan, “Umarım bir aptallık yapmazlar” dedi.

Köşe komşusu Nedim Türkmen'in, Emlak Vergisi'nin gelecek yıldan itibaren 3-5 misli artırılması için hazırlık yapıldığını yazdığı yazısını hatırlatan Turan, "Türkmen, belediyelerin, enflasyon oranları ve özellikle pandemi sürecini hiç dikkate almadan, tamamen gelir hedefi ile yapmaya hazırlandığı afaki ve fahiş değerlendirmelerin önüne geçilmesi için iktidarı uyardı" dedi.

Emlâk Vergisi konusunda özellikle CHP'li belediyelerin insafsız davrandığını belirten okuru Saim Hasgül'ün kendisine yolladığı mesajda, "Sayın Turan… Geçen beyan döneminde, bilhassa İstanbul'daki CHP'li belediyeler Emlâk Vergisi değerlerinde fahiş artışlar yapmış, siz bunu ‘Bindikleri dalı kesiyorlar' diye eleştirmiştiniz. O belediyeler bundan ders almamış olacaklar ki, mesela Büyükçekmece Belediyesi rayiç bedelleri 10 kat (ON KAT) arttırmış! Diğer CHP'li belediyelerin tutumu da bundan farklı olmayacak ve CHP büyük zarar görecek" dediğini aktaran Turan, uyarısını şöyle dile getirdi:

"Genel Seçimler yaklaşırken CHP'li belediyeler inşallah böyle bir aptallık yapmaz! Şimdiden uyarmak görevimiz!"

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