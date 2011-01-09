T24 - Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkileri de yeniden düzenleyen Borçlar Kanunu ile birlikte iki kanun daha önümüzdeki hafta Meclis gündemine geliyor.



85 yıllık Borçlar Kanunu değişiyor ve ev sahibi kiracı ilişkilerinde yepyeni bir dönem başlıyor.



Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile birlikte önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi beklenen kanunla ilgili, iktidar ve muhalefet partileri anlaştı.



Yeni Borçlar Kanunu’nun ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiye getireceği bazı yenilikler şöyle:





Ev sahibinin, belli koşullarda kiracıyı evden çıkarmasının yolu açılıyor. Balkonda mangal yakmak, yüksek sesle müzik dinlemek, komşuları rahatsız etmek bu gerekçelerden bazıları.



Kontratlardaki depozito miktarı bundan böyle 3 aylık kira bedelini geçemeyecek.



Ev sahipleri, babası, torunu hatta dedesinin taşınacağı gerekçesiyle bile evin tahliyesini isteyebilecek.



Kirayı döviz cinsinden ödeme yapanlar için, 5 yıl boyunca kontratlarında indirim ya da zam olmayacak.



Aile konutlarıyla ilgili kontratlar eş rızası olmadan feshedilemeyecek.



Kiracı 15 gün önce fesih bildiriminde bulunmazsa, sözleşme bir yıl uzamış sayılacak...





DİĞER YENİLİKLER



İşyerinde psikolojik taciz yani ‘mobbing’ de Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. İşveren çalışanları psikolojik tacize karşı korumakla görevlendiriliyor.



En önemli düzenlemelerden biri ise tüketicinin korunmasına yönelik. Haksız rekabetin önlenmesi için evin kapısına gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar saldırgan satış yöntemi sayılarak kurallara bağlanacak.



‘Sorumluluk sigortası’ kavramı hukuk sistemine girecek. Yanlış tedavi uygulayan doktor, yanlış savunma yapan avukat, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisi tazminata mahkum olabilecek.



Davalı ya da davacı, hakimin kötü niyetli davrandığı iddiasıyla devlet aleyhine tazminat davası açabilecek. Devlet bu tazminatı gerektiğinde hakimden alabilecek.



Tazminat talebinde bulunacakların kapsamı da genişletiliyor. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde zarar görenin veya ölenin yakınlarına da tazminat ödenebilecek. Ayrıca resmi nikahı olmayan, nişanlı ve sevgililerin tazminat istekleri de yasal dayanağa kavuşacak.



Yolcu taşımacılığında da çağdaş kurallar gözetilecek. Şehirlerarası yolculuklarda, yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde canlı hayvan taşınamayacak. Kamyon, otobüs, minibüs ve benzeri taşıtların arkasına yazı yazılamayacak.



Sözleşmelere kefil olmada artık eşin de rızası aranacak.



Borçlular olağanüstü faizlere karşı korunacak. Yıllık faiz oranı mevzuata göre geçerli faizin yüzde 50 fazlasını aşamayacak.





PARTİLER ANLAŞTI



Yeni Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile birlikte önümüzdeki hafta içinde Meclis’in gündemine gelecek. Meclis'te 3 partinin anlaştığı, BDP’nin de destek vereceğini açıkladığı bu kanunların, 2 hafta içinde; gece mesaisi de yapılarak geçirilmesi öngörülüyor.







