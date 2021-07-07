Ev kurmanın maliyeti 3 yılda 2 katına çıktı: Yaklaşık 65 bin lira!

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Derlenen sepette şu kalemler yer aldı:
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre ocak, ankastre fırın, çift kişilik yatak, çift kişilik baza, oturma odası takımı, yemek odası takımı, kanepe, sehpa, halı, perde, tül, yatak örtüsü, yorgan, battaniye, pike takımı, nevresim takımı, yastık, havlu, no-frost buzdolabı, doğalgaz abonman ücreti, kiracı tarafından ödenen gerçek kira, davlumbaz, elektrikli süpürge, elektrikli kesici aletler, elektrikli küçük ev aletleri, ütü, cam ev eşyası, porselen ev eşyası, kaşık, çatal, bıçak takımı, çelik mutfak eşyaları, teflon mutfak eşyaları, plastik mutfak eşyaları, diğer elektriksiz ev aletleri, televizyon ve bilgisayar.