Ev kurmanın maliyeti 3 yılda 2 katına çıktı: Yaklaşık 65 bin lira!

Derlenen sepete göre, ev kurmanın maliyeti 3 yılda iki katına çıkarak 64 bin 896 TL'ye yükseldi.

Bloomberg HT’nin Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aylık fiyat verilerinden derlediği sepete göre, ev kurmanın bedeli 2018’in haziran ayında 32 bin 493 TL iken, 2021’in Haziran ayında 64 bin 896 TL’ye yükseldi.

Bu 3 yıl içerisinde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 242 fiyat artışıyla set üstü ocak olurken ikinci ürün yüzde 200 artışla porselen ev eşyası oldu.

2021 Haziran ayında sepetteki en büyük gider kalemi 8 bin 485 TL ile bilgisayar olurken ikinci sırada 8 bin 343 TL ile oturma odası takımı geldi.

3 yıllık süre zarfında ev kurmanın maliyeti iki katına çıkarken, yani yüzde 100 artarken TÜİK’in tüketici fiyat endeksindeki artış yüzde 53,71 oldu.

Derlenen sepette ev kurarken ihtiyaç duyulan 37 ürün bulunurken bu ürünlerin içerisine fatura abonelik ücretleri ve ilk kira gibi değişken giderler bir seferliğine dahil edildi.

Derlenen sepette şu kalemler yer aldı: Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre ocak, ankastre fırın, çift kişilik yatak, çift kişilik baza, oturma odası takımı, yemek odası takımı, kanepe, sehpa, halı, perde, tül, yatak örtüsü, yorgan, battaniye, pike takımı, nevresim takımı, yastık, havlu, no-frost buzdolabı, doğalgaz abonman ücreti, kiracı tarafından ödenen gerçek kira, davlumbaz, elektrikli süpürge, elektrikli kesici aletler, elektrikli küçük ev aletleri, ütü, cam ev eşyası, porselen ev eşyası, kaşık, çatal, bıçak takımı, çelik mutfak eşyaları, teflon mutfak eşyaları, plastik mutfak eşyaları, diğer elektriksiz ev aletleri, televizyon ve bilgisayar.

Evlenme hızı 10 yılın en düşüğünde

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 olurken bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti. 2019 yılında kaba evlenme hızı 6,57’ydi.

Kaba evlenme hızı 2020 yılında 2010’dan beri en düşük seviyeye gerilerken evlilik sayıları da 10 yılın en düşüğüne indi.

Boşanan çiftlerin sayısı şse 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.