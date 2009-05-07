Ev kurası heyecanı bayılttı

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Türkiye genelinde başlattığı aylık 100 lira ödemeli konut projesinin Antalya'daki kura çekiminde ev alma hakkı kazananlar büyük sevinç yaşadı.



Mutluluk gözyaşlarının eksik olmadığı çekilişte konut kazanan Fehmi Ateş, heyecandan tribünden atlayınca bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, sevinçten bayılanlara yetişmekte güçlük çekti.



TOKİ'nin yoksul grubu için çeşitli illerde başlattığı aylık 100 lira ödemeli konut projesinin ilk çekilişi Antalya'da gerçekleştirildi. 45 metrekarelik 1+1 konutlar için Dilek Sabancı Spor Salonu'nda yapılan çekilişe yaklaşık 300 kişi katıldı. 448 dairelik projeye 44'ü özürlü olan 775 vatandaş başvurdu. Proje için yapılan çekilişin ilk 3'ü özürlü vatandaşlar arasında gerçekleştirildi. Tuncay Gültekin, Mustafa Olgun ve Esin Yurteri bu konutlardan almaya hak kazanan ilk 3 özürlü vatandaş oldu. Geri kalan 41 özürlü genel başvuru havuzu içinde değerlendirilerek kuraya tabii oldu. Başvuru için seçilen 448 asil üyeden geri kalan tüm başvuru sahipleri yedek üye oldu.



3 yıl içinde tamamlanacak



TOKİ yetkilisi Levent Cenkci, proje başlangıç tarihinin henüz net olmadığını söyledi. Konutlar için henüz net bir bedel tespit edilmediğini de kaydeden Cenkci, 20 yıl ödemeli projenin başladığı tarihten itibaren 3 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.



Genel kura başladıktan sonra adı anons edilen ilk kişi 2 çocuk annesi bir dul olan Dilek Çulcu oldu. Çöplerden plastik toplayarak çocuklarını büyütmeye çalıştığını ifade eden Çulcu, gözyaşlarını tutamadı.



Kura çekimi sırasında ismi anons edilen talihlilerin birçoğu mutluluk gözyaşlarıyla fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri fenalaşan talihlileri ayıltmaya yetişmekte güçlük çekerken Fehmi Ateş adındaki bir talihli coşkusuna engel olamayıp tribünden sahaya atladı ve ardından baygınlık geçirdi. Ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ateş'in iki gündür aç olduğu heyecanla birlikte de tansiyonunun çıktığı öğrenildi.



Eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğunun bakımını temizlik yaparak üstlenen 48 yaşındaki Şefika Başlık da kura çekimi sırasında baygınlık geçirdi ve kolonya ile ayıltıldı.



Özürlü oğlu Mustafa Demir'in kurada çıktığını gören Şükriye Demir, "Oğlum kaza geçirdikten sonra eşi tarafından terkedildi. Ben ölsem kızı Medine Demir ile birlikte sokakta kalacaktı. Çok mutluyum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.



Sabiha Altıntop ise mutluluğunu doğaçlama yazdığı şarkıyla göbek atarak gösterdi.

