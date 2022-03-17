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Ekonomi

Ev kiralarındaki fahiş artışa karşı yeni adımlar gündemde

Ev kiralarındaki artışlar gündemdeki yerini koruyor

17 Mart 2022 08:46

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ev kiraları yükselmeye devam ederken, fahiş ev kirası artışına karşı bir dizi uygulama yapılması planlanıyor. Geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması talep ediliyor.

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