T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ev kiralamayan babasına kızıp intihar etmek istedi

Süleyman EKİN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kendisine kiralık ev bulmayan babasına kızan, 32 yaşındaki Ersin A

24 Aralık 2017 19:06

Süleyman EKİN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kendisine kiralık ev bulmayan babasına kızan, 32 yaşındaki Ersin A., falezlerde intihar girişiminde bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki falezlerde meydana geldi. Bir süreden bu yana babasıyla kiralık ev bulmadığı için tartışan Ersin A., alkol aldıktan sonra falezlere geldi. Babası Nizamettin A.\'ı arayan Ersin A., intihar edeceğini söyledi. Babanın haber vermesi üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri falezlerin kıyısında oturan genci ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.
YAĞMUR ALTINDA SÖZLEŞME
Polis, Ersin A. için sağanak yağmur altında sözleşme düzenledi. Sözleşmeye, \'24.12.2017 günü oğlum olan Ersin A.\'a istediği yerden ev tutacağıma ve kira bedelini ödeyeceğime dair iş bu sözleşme tarafımca imzalanmıştır\' yazıldıktan sonra bir polis memuru da sözleşmeye şahit olarak imza attı. Nizamettin A. sözleşmeyi imzalamasına rağmen ikna edilemeyen Ersin A., bu kez bir emlakçı ile ev anahtarı istedi. Polisin haber vermesi üzerine 2 emlakçı geldi. Emlakçılardan biri kartvizitine yapıştırdığı anahtarı Ersin A.\'ın bulunduğu noktaya attı. Kartvizit ve anahtarı alan Ersin A. tutulan eve bakmak için bir de taksi istedi. Olay yerine gelen taksiye babası ve emlakçıyla birlikte binen Ersin A., tutulduğu belirtilen eve bakmak için olay yerinden ayrıldı.
Bu arada, polis ekipleri taksi şoföründen Yenikapı Polis Merkezi\'ne gitmesini istedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİN AlparslanDHAANTALYAOlayMuratpaşaLaraBirErsinBabası NizamettinBabanınPolisYAĞMUR ALTINDA SÖZLEŞME Polis ErsinSözleşmeyeNizamettinPolisinEmlakçılardanKartvizitBuYenikapı Polis Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24