Ev kazası geçiren Hande Fırat'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bir haftanın ardından gözlerim iyi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, CNN Türk'teki Gece Görüşü adındaki tartışma programının moderatörü Hande Fırat, evinde geçirdiği kazanın ardından yazılarına yeniden başlayarak sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

Geçen hafta birbirine yapışan bulaşık makinesi parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluşan Hande Fırat, bugünkü yazısında sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Fırat, şunları kaydetti:

"Televizyon muhabirliği hız ve yavaşa tahammülsüzlük demektir. 27 yıldır hız, yavaşa tahammülsüzlük, her işi kendim hemen yaparım gibi alışkanlıkların getirdiği dikkatsizlikle ev kazası geçirdim. Birbirine yapışan bulaşık makinesi tabletlerini hızlı hızlı ayırmaya çalışırken, birine parmağım girdi, içindeki parlatıcı ve deterjan fışkırdı gözlerime girdi. Bir hafta aranın ardından gözlerim iyi. Arayan, soran, geçmiş olsun diyen herkese ve Dünya Göz Hastanesi’nin doktorları ile tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler."