Ev kazalarının kurbanı bebekler

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rifat Örmeci, kendilerini koruma kabiliyetlerinin bulunmaması nedeniyle ev kazalarında bebeklerin büyük zarar gördüğünü bildirdi.



Prof. Dr. Örmeci, yaptığı açıklamada, ev kazalarının büyük bölümünde çocukların zarar gördüğünü ve bu kazaların bazen ölümle sonuçlanabildiğini belirterek, "Bebekler, kendilerini koruma kabiliyetlerinin bulunmaması nedeniyle ev kazalarında büyük zarar görüyorlar. Ev kazalarında basit gibi görünen detaylar, bazen bir cana mal olabiliyor" dedi.



Ev kazalarının en fazla etkilendiği yaş grubunun 0-6 çocuklar olduğuna işaret eden Prof. Dr. Örmeci, emekleme aşamasından itibaren çocuklar için evlerin bir anda tehlikeli bir ortam haline gelebildiğini vurguladı. Prof. Dr. Örmeci, bir yaşından küçük çocuklarda boğulma, solunum yollarına yabancı cisim kaçması, 1-4 yaş arasında düşme, çarpma, suda haşlanma, ateşle yanma ve zehirlenmelerin sık görüldüğünü ifade etti. Örmeci, 2-4 yaşlarında temizlik maddeleri ve ortada bırakılan ilaçlar, 5 yaşından sonra ise dolapta ve yüksekte saklanan ilaçlar ile zehirlenmelerin sık karşılaşılan ve zaman zaman ölümle sonuçlanan ev kazaları olduğunu bildirdi.



En fazla zehirlenme görülüyor



Çocukların en fazla karşılaştıkları olayların başında zehirlenmenin geldiğini belirten Prof. Dr. Örmeci, açıkta bırakılan ilaç veya benzeri zehirli bir maddenin çocuk tarafından içilmesinin, ölümüne dahi yol açabildiğini kaydetti.



Zehirlenme olaylarının önüne geçmek için mutlaka önlem alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Örmeci, zehirli gıdaların ve maddelerin çocukların ulaşamayacakları yüksek yerlere veya kilitli dolaplara konulması gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Ahmet Rifat Örmeci, zehirlenme anında ailelerin bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, ailelere şu önerilerde bulundu:



"Zehirlenme söz konusu olduğunda, derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurun veya doktorunuzu arayın. Zehirlenmeye sebep olan şeyin cinsi ve miktarının bilinmesi, tedavinin planlanmasında esas olduğundan, doktorunuza yeterli bilgiyi verecek dokümanı yanınıza alın. Zehirlenmeye neden olan maddelerin adı, ne kadar alınmış olabileceği, yerlere ve çocuğun üzerine dökülen miktarının tespiti yapılmaya çalışılmalı. Sağlık kuruluşuna gelinirken ilaç veya maddenin kutusu, şişesi, kullanım kılavuzunu götürün. Doğru müdahaleyi bilmeden, kendi kendinize bir şeyler yaparak boşa vakit kaybetmeyin.



Bilmeden yapılacak herhangi bir müdahale tedaviyi geciktirdiği gibi, zarar verip, durumu daha da ağırlaştırabilir. Bazı zehirlenmelerde bulgular, uzun süre sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çocukta herhangi bir anormal bulgu olmasa da mutlaka kötüleşmesini beklemeden doktora başvurun."



Prof. Dr. Örmeci, çocuk odasında da kazaları önlemek için pencerelere koruma takmak, çocuğun yatağını, prizler, pencere, radyatör, ısıtıcı veya vantilatöre uzak bir yere yerleştirmek gerektiğini bildirdi. Ev ortamında en ince ayrıntının bile dikkate alınması ve çocuğa zararsız bir ortam sunulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Örmeci, anne ve babalara, "Çok geç kalmadan siz güvenlik tedbirlerini alın" dedi.



(AA)

