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Yaşam
Deutsche Welle

Ev kazaları trafikten çok daha fazla can aldı

Almanya'da 2015 yılında ev kazaları trafik kazalarından neredeyse üç kat daha fazla can aldı. Bir yılda meydana gelen ev kazalarında 9 bin 815 kişi hayatını kaybetti.

05 Şubat 2017 20:02

Eyalet İstatistik Daireleri'nin verilerine göre 2015 yılında Almanya'da meydana gelen ev kazalarında 9 bin 815 kişi hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla oranla yaklaşık 800 kişilik bir artışa işaret ediyor.

Bochum'da bulunan Minijob Merkezi'nin kamuoyuyla paylaştığı rakamlar Eyalet İstatistik Daireleri'nin verilerinin derlemesine dayanıyor.

Söz konusu rakamlara göre Almanya'da ev kazalarında ölenlerin sayısı trafik kazasında ölenlerin sayısının neredeyse üç katı. Almanya'da 2015 yılında 3 bin 459 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Ev kazalarında ölenlerin sayısının 2007'den bu yana her geçen yıl arttığına dikkat çeken Güvenli Ev adlı derneğin müdürü Susanne Wölk "Ve bunun artmaya devam edeceği de kesin" şeklinde konuştu.

Wölk'e göre söz konusu artışın önemli nedenlerinden biri nüfusun giderek yaşlanıyor oluşu. Wölk, yaşlıların kas güçsüzlüğü ve görme sorunları nedeniyle kazalara daha açık olduğunu belirtiyor ve artık bazı şeyleri yardım almadan yapamayacaklarını çoğu zaman göz ardı ettiklerini kaydediyor. Almanya'da birçok yaşlı yalnız yaşıyor. Bu nedenle bir kaza yaşanması halinde çoğu zaman müdahale için de geç kalınmış oluyor.

Milyonlarca ev kazası

Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre Almanya'da yılda 3 milyon 150 bin ev kazası yaşanıyor. Ev kazalarının ulusal ekonomiye yükü de oldukça büyük. Bu konuda net rakamlar bulunmasada da Alman Sağlık Sigortaları Birliği (GKV) örneğin yaşlıların düşme sonucu sık sık başına gelen kalça kırığı durumunda sigorta firmalarının 7 bin euronun üzerinde ödeme yaptığını kaydediyor.

Ev kazalarında ölümlerin yüzde 80'i düşme sonucu meydana geliyor. İnsanlar genellikle cam silerken ya da halıya veya elektrikli süpürgenin kablosuna takılıp düşüyor.

Minijob Merkezi Başkanı Erik Thomsen bu nedenle eve temizliğe gelen kişilerin mutlaka kayıtlı olarak çalıştırılması gerektiğine dikkat çekti. Almanya'da milyonlarca temizlik işçisinin 'kaçak' olarak kayıt dışı çalıştığı tahmin ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa,BW/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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