Ev kazaları çocukları öldürüyor

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, kaza sonucu ölümler, çocuklarda ilk beş ölüm nedeninden birini oluşturuyor.



Kazalar, çocukluk çağındaki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanı. ABD'de her dört çocuktan biri yılda bir kez ev kazasına uğrayarak tedavi görüyor. Yine her yıl 14 yaşın altındaki yaklaşık 12.000 çocuk kazalardan dolayı hayatını kaybediyor, 50.000 çocuk ise sakat kalıyor. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, kaza sonucu ölümler ilk beş ölüm nedeninden biri.



Düşme, boğulma, tıkanma, suda haşlanma, ateşle yanma, zehirlenme, temizlik maddelerini içme, yeme, ilaç zehirlenmeleri ve trafik kazaları çocuklar için ölümcül olabilecek kazaları oluşturuyor.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Karaböcüğlu, ev kazalarının çocuk ölümlerinde ve sakatlıklarındaki etkisi ile kazaları önlemek için ailelere düşen görevler hakkında şu bilgileri verdi:



Çocuklar en çok merak nedeniyle kaza yapıyor



Çocuklar, çevrelerindeki nesnelere aşırı ilgi gösterdikleri ve merak ettikleri için kazalara maruz kalıyor. Çocukların, çevrelerini öğrenmek, büyüklerini taklit etmek, dünyayı tadarak tanımaya çalışmak, tehlikeyi değerlendirememek, anlama kabiliyetlerinin kısıtlı olması gibi özellikleri vardır.



Bunların yanı sıra; el ve vücut becerileri yetişkinlerden azdır, görme alanları yetişkinlerden daha dardır, vücut oranları yetişkinlerden farklıdır, örneğin kafaları daha büyüktür, dar alanlara kolayca sıkışabilirler. Vücutlarının ağırlık merkezi başa daha yakın olduğu için tepetaklak düşebilirler. Ev aletlerinin kabloları, prizler, musluklar ilgi alanlarıdır. Delik ve küçük aralıklara çivi, firkete, tel, kibrit çöpü gibi nesneler sokmaya bayılırlar. Sıcak cisimlere yapışıp yanabilirler. 1-3 yaş arası çocuklar (yüzme bilmemelerine rağmen) sıcak banyo küvetlerine, yüzme havuzlarına, büyük su birikintilerine atlamayı severler, bu nedenle boğulma riskleri daha fazladır.



Kazaları önlemek için neler yapılmalı?



Bebeğinizi arabada asla kucağınızda taşımayın

Bebeğin boynuna emzik, kolye, incik-boncuk, çengelli iğne ya da buna benzer şeyler asmayın.

Bebeğinizi evde, arabada v.s. asla yalnız bırakmayın.

Bebeği zeminden yüksek bir mekânda yalnız bırakmayın.

Bebeğinizle beraber uyumayın. Bebeğiniz kendi yatağında uyumalıdır.

Karyolanın üzerinde cibinlik kullanılıyorsa gergin ve destekli olmasına dikkat edilmelidir.

Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli olan oda kapılarına engeller koyun.

Tüm elektrik prizlerini özel kapaklarla kapatın.

Kibrit, çakmak, ateş yakma gereçlerini ortada bırakmayın.

Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin.

Bebek veya çocuğunuzun oynadığı oyuncakların yaşına uygun olmasına dikkat edin ve bunları düzenli olarak kontrol edin.

Bir çocuk için araçta en güvenli yer arka koltuktur. 11 yaşına kadar çocukların arabanın arka koltuğunda oturması uygundur.

Dış kapınızı daima kilitli tutun.

Temizlik malzemelerinin (kezzap, çamaşır suyu vs) daima kilitli dolaplarda olduğuna emin olun.

Özellikle ilaçları, zehirlenmeye yol açabilecek diğer maddeleri üst dolaplarda ve kilitli tutun.

Halı ve kilimlerin kaymasını önlemek için, bunların altına özel kaymayı önleyen malzemeler koyun.

4 yaşından önce çocuklara yüzme öğretilmemeli, sadece tecrübeli kişiler tarafından yüzme öğretilmelidir.

12 aydan küçük çocuklar bisiklet ile taşınmamalıdır.