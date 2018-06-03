Ev kadınları fitness ve zumbayla zayıflıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da ev kadınları fazla kilolarından belediyelerin açtığı merkezler sayesinde kurtuluyor. Ev kadını Mürüvvet Yiğit (49), katıldığı fitness ve zumba dersleriyle 120 kilodan 86 kiloya düştü.

Manisa\'da Yunusemre Belediyesi\'nin vatandaşların hizmetine sunduğu Hanımlar Lokali ve meslek edindirme kursları, kadınların kilo sorununa çare oldu. Kadınlar, lokaller sayesinde birçok branşta kurstan yararlanırken yeni hobiler de ediniyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursları\'ndan yararlanan Mürüvvet Yiğit fitness, pilates ve zumba yaparak 8 ayda 34 kilo verdi. Kursa başlamadan önce yaklaşık 120 kilo olduğunu belirten Yiğit, kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yiğit, \"Ayak, diz ve belimde rahatsızlıklarım vardı. Bu lokalde yaptığım fitness, pilates ve zumba ile kilo verdim. Kilo verdikten sonra özgüvenim arttı. Her yere yürüyerek gidebiliyorum\" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi de 11 lokalde 30 farklı kurs verildiğini ve kadınların da bu kurslarla hem meslek edindiğini hem de sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.



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