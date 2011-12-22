Ev kadınları Dubai yolcusu



T24- Hangi yapımcının para verip hangi dizinin reytinglerini şişirdiğini konuştuğu günlerde Medyapım, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisini Ortadoğu’ya sattı.







Milliyet'ten Ali Eyüboğlu dizi satışını şöyle yazdı, Ortadoğu’dan Balkanlar’a dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk dizileri izleniyor. Türkiye’nin dizi ihracatından yıllık geliri 50 milyon dolardan 60 milyon dolara çıktı. Bu gidişle bu rakamın birkaç yıl içinde 100 milyon doları aşması söz konusu.



‘Reytingte şike operasyonu’nun gündeme bomba gibi düştüğü, birçok insanın hangi yapımcının para verip hangi dizinin reytinglerini şişirdiğini konuştuğu günlerde Medyapım, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisini Ortadoğu’ya sattı.



Birçok açıdan önemli bir anlaşma bu. Bir kere ‘Umutsuz Ev Kadınları’ yerli bir dizi değil. Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder ve Evrim Solmaz’ın başrollerini paylaştığı ‘Umutsuz Ev Kadınları’, sekizinci sezon sonunda ekrana veda edecek ‘Desperate Housewives’ adlı Amerikan dizisinin adaptasyonu.





O nedenle merkezi Dubai’de olan, ama 300 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyaya yayın yapan NBC’nin dizinin orijinalini değil de, Türk versiyonunu alması ilginç.





Aksoy: Rekor fiyata sattık





Ortağı ve yöneticisi olduğu Medyapım’ın ‘reyting operasyonu’nda aranmasından sonra Dubai’de NBC yöneticileriyle ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın Ortadoğu’da yayınlanması için anlaşma imzalayan Fatih Aksoy, şunları söyledi:

“Şimdiye kadar yurt dışına genellikle Türkiye’de final yapmış dizileri sattık. O nedenle bu dizilerden bölüm başına aldığımız paralar çok yüksek değildi. ‘Umutsuz Ev Kadınları’nıysa Türkiye’de yayınlanırken ihraç ettik. Ticari etik açısından rakam vermem mümkün değil ama şunu söyleyebilirim, ‘Umutsuz Ev Kadınları’, Türkiye’nin ihraç ettiği dizilerin en pahalısı oldu. Diğer dizilerin bölüm başı aldıkları parayla, NBC’nin bize ödeyeceği para arasında kat be kat fark var. (Fatih Aksoy, NBC ile bölüm başına ne kadara anlaştıklarını, mukayese yapabilmem adına yazılmamak kaydıyla söylediği için rakam veremiyorum. Onun için özür dilerim)





NBC, dizinin promosyonu için ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın başrol oyuncularını ocak ayında Dubai’ye davet etti. Oyuncularımızın katılacağı tanıtım kampanyasından sonra çektiğimiz dizi 75 milyonluk Türkiye’nin yanı sıra 300 milyon nüfusu olan Ortadoğu’da yayınlanacak. Bir Türk dizisinin Türkiye’deki ilk sezonunda Ortadoğu’da da yayınlanıyor olması çok önemli. Çektiğiniz dizi aracılığıyla güncel bir mesajı bu coğrafyaya iletme şansınız var çünkü.”



