Ev kadınları, camı sanat eserine dönüştürüyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Halk Eğitim Merkezi ve İşkur iş birliğiyle düzenlenen cam sanatı kursuna katılan kadınlar, 1000 derece sıcaklıkta eritilen camları, hayallerini ve duygularını katarak esere dönüştürüyor.

Bahçecik Mahallesi\'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen kursa katılan 25 kadın, usta öğreticilerin verdiği eğitim ile cam sanatını öğreniyor. Temmuz ayında başlayan ve yıl sonunda tamamlanacak olan kursun ilk iki aylık döneminde pratik bilgiler alan kadınlar, öğrendikleriyle camı artık bir esere dönüştürüyor. Kadınlar, 1000 derece sıcaklıkta eritilen camlara, hayal ve duygularına göre şekil veriyor. Ortaya çıkarılan ürünler, sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.

ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem, kurslara katılan kadınların 6 aylık eğitimin ardından mesleği öğrendiklerini söyledi. Kadınların üreterek istihdama katıldığını belirten Erdem, \"Kadınlarımız aldıkları eğitim ile cam eserler ortaya çıkarıyor. Bu ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkarıyoruz, aynı zamanda sipariş alıyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz sergilerimizde ürünlerimizin tanıtım ve satışını da yapılıyoruz. Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor, aynı zamanda duygularını da sanata dönüştürme fırsatı buluyor\" dedi.

Kursun usta öğreticilerinden Fatma Olt, verilen eğitim ile kadınların keyifli bir şekilde meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çoğunluğu ev kadını olan kursiyerler ise \'cam boncuk kursu\' ile eğlenerek meslek öğrendiklerini ve duygularını yansıtarak oluşturdukları eserlerin satışı ile gelir elde ettiklerini kaydetti.



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