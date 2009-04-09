Ev kadınının Arkeoloji başarısı

Gaziantep'te koleksiyonunda biriktirdiği tarihi eserleri restore ettirdiği tarihi Antep evinde sergileyen ev kadını Füsun İşsever, Hitit ve Roma dönemlerine ait 3 önemli eseri daha müzeye kazandırdı.



Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde 150 yıllık tarihi 3 Antep evini satın alarak 5 aylık restorasyon çalışmasıyla müzeye dönüştüren Füsun İşsever, büyük bir titizlikle bu tarihi mekanlara yerleştirdiği 3 bini cam olmak üzere yaklaşık 4 bin arkeolojik eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu.



Eskiden beri müze kurmayı hayal ettiğini, biriktirdiği eserleri sanatseverlerle paylaşma isteği üzerine tarihi kalenin hemen yanındaki bir Antep evini satın alarak müze haline getirdiğini ifade eden 2 çocuk annesi İşsever, yıllardır eşi Kamer İşsever ile koleksiyonunu yaptığı cam, porselen, el işi örtülerinden oluşan yaklaşık 4 bin eseri burada sergilemeye başladığınısöyledi.



Cam eserler müzesinin Türkiye'de Koç Vakfı koleksiyonundan sonra en büyük koleksiyona sahip olduğunu belirten İşsever, "Yaklaşık 4 bin tarihi esere sahibiz. Bu, Türkiye'deki ikinci büyük koleksiyondur. Cam eserlerimiz tamamen gömütlerden elde edilmiştir" dedi.



Daha geniş ve tarihi bir mekanda insanlarla koleksiyonunu paylaşmak istediğini kaydeden İşsever, şöyle konuştu:



"Müzemizde cam eserler, porselenler, el işi örtüleri yer alıyor. Müzenin bir bölümünde ise kuyumcu dükkanı, kapalı çarşıdan gelen bir kuyumcu ustamız, Midyat'tan gelen bir telkari ustası var. Ustamızın kiremit işleme, masa üstünde alevle cam boncuk çalışması, mücevher tasarımları, müzeyi ziyaret edenlerin ilgi gösterdiği bölümlerden biri. Müzede kafeterya ve tarihi eserlerin sergilendiği 5 bölüm bulunuyor."



Tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi ve Türkiye'ye kazandırılması için mücadele ettiklerini belirten İşsever, "Bu konuda bize destek veren ve yönlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Asım Güzelbey'e teşekkür ediyoruz. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılması konusunda diğer kamu kurumlarının da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.







Hitit kralının çocuklarına ait oyuncak savaş arabası





Yoğun ilgi gösterilen "Medusa Kültür ve Sanatevi" müzesine yeni eserler kazandırmaya devam edeceğini ifade eden İşsever, müzeye son olarak Roma ve Hitit dönemine ait bilimsel değere sahip 3 önemli eser daha kazandırıldığınıbildirdi.



İşsever, şu bilgileri verdi:



"Söz konusu eserlerden ilki Hitit kralının çocuklarına ait 4 tekerlekli oyuncak savaş arabası, yaklaşık 3500 yıllık geçmişe sahip. Eser Hitit döneminde bile çocukların oyuncak alışkanlıklarının var olduğunun ispatı anlamına geliyor. Sağlam 4 tekeri ile sırt alınlığının bir arada kusursuz olarak bulunması oyuncak arabanın bilimsel kıymetini çok daha fazla artıran unsurlar. Oyuncak toprak arabanın sırt alınlığı bezemelerle süslenmiş.



İkinci eser ise MÖ 200 yıllarına ait Roma İmparatoru'nun tören kabı. Üzerinde 3 Yunan tanrısının kabartma olarak betimlendiği zafer kutlamalarında kullanılan tören kabının en önemli özelliği dünyada başka örneği olmamasıdır. Eser, Roma İmparatorluğunun yalnızca özel kutlama günlerinde kullanıldığı için nadir olmasıyla dikkati çekiyor. Bir diğer önemli eser ise Roma Kralı'nın ailesiyle birlikte dinlenme sahnesinin resmedildiği kabartma mermer tablet. Yaklaşık MÖ 50 yılına ait mermer tabletin altında Yunan alfabesiyle yazılmış oyma kitabe bulunuyor."









