Ev kadınına uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 5 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de \'uyuşturucu ticareti\' yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Nazire G. (26), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 6 Nisan\'da merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu, ev kadını Nazire G.\'nin, gün içinde 2 kişiye, 4 gram ve 0,30 gram metamfetamini toplam 400 TL karşılığında sattığı belirlendi. Gözaltına alınan Nazire G.\'nin üzerinde 0.30 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Nazire G. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davada, tutuksuz sanık Nazire G. ile avukatı hazır bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını öne süren sanık, \"Kesinlikle uyuşturucu satmadım. Sadece kullanıyordum. Bu olaylardan sonra da kullanmayı bıraktım. 1 yaşında çocuğum var. Suçsuzum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Nazire G.\'yi, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın 1 yaşında çocuğunun olması ve İstinaf ve Yargıtay sürecini de dikkate alarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.