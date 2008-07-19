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Sağlık

Ev kadınına özel diyet

Fazlaca atıştırmaktan şikayet eden ev kadınları için beslenme programı dengeli gıdalardan ve altı ayrı küçük öğünden oluşursa bu tür yakınmalar olmaz.

19 Temmuz 2008 03:00

Ev kadınları mutfakta geçirdikleri süre içinde sık sık atıştırmaktan ve kabul günlerinde tatlı ile hamur işlerini fazla yemekten şikayet ediyorlar. Bunu önlemenin en ideal yolu sağlıklı beslenmek. Günlük beslenme programı dengeli gıdalardan ve altı ayrı küçük öğünden oluşursa bu tür gereksiz atıştırmazlar olmaz.

Herşeyi yiyerek hem kilo verip, hem de sağlık kazanabilirsiniz. Bunu yanı sıra günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Ağzınıza attığınız her lokmayı uzun uzun çiğnemeye de özen gösterin.

Günlük 1600 kalori içeren bu diyeti uygularken çikolata, dondurma ve bisküvi ya da tart gibi keyif veren gıdalardan ödün vermiyorsunuz ancak miktara dikkat etmeniz şartıyla. Ayda 1 ile 3 kilo kadar verebilirsiniz. Eğer daha fazla kilo vermek istiyorsanız günlük ekmek miktarını iki dilime indirip, tatlı ve çikolata yerine yoğurt ve meyve yemelisiniz. Şöyle bir diyet uygulayabilirsiniz:

- PAZARTESİ -

Kahvaltı
1 bardak (250 gr) light süt, 2 dilim kızarmış ekmek

Ara
1 muz

Öğle
30 gr haşlanmış tavuk göğüs eti, 30 gr beyaz peynir, 1 domates, 2 siyah zeytin, 3 dal maydanoz, 1 çay kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış 60 gr makarna; 300 gr limonlu karışık meyve salatası.

İkindi
1 dilim kavun

Akşam
1 domates, 30 gr ton balığı konservesi ve 60 gr pirinçle hazırlanmış pilav; 1 domates ilaveli150 gr roka salatası, 2 dilim kepekli ekmek.

Gece
125 gr meyve ilaveli light yoğurt

- SALI -

Kahvaltı
1 çay kaşığı bal ve 30 gr yulaf ezmesi ilaveli 1 bardak light süt

Ara
125 gr meyve ilaveli yoğurt

Öğle
3 domates ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ile haşlanmış 300 gr taze fasulye, 1 katı yumurta, 2 dilim ekmek

İkindi
2 şeftali

Akşam
2 domates, 3 dal dereotu ilaveli 60 gr makarna, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli 200 gr ızgara sebze

Gece
120 gr dondurma

- ÇARŞAMBA -

Sabah
1 bardak (250 gr) light süt, 1 çay kaşığı bal, 2 dilim kızarmış ekmek

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3-4 kayısı

Öğle
120 gr ızgara et, 3 haşlanmış patates

İkindi
1 elma

Akşam
100 gr soya fasulyesi, 60 gr havuç, 80 gr kabak, soğan ve nohut ilaveli karışık baklagil haşlama, 2 dilim kepekli ekmek

Gece
50 gr sade çikolata

- PERŞEMBE -

Sabah
Elma, havuç ve salatalık karışımı 1 bardak meyve suyu; 1 fincan çay veya kahve

Ara
70 gr meyveli tart

Öğle
3 domates, 3 dal dereotu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 60 gr pirinç ilaveli pilav, limon suyu ilaveli roka salatası, 1 dilim ekmek

İkindi
1 muz

Akşam
150 gr ızgara balık, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli haşlanmış 2 patates, 1 dilim kepekli ekmek

Gece
125 gr meyve ilaveli yoğurt 

- CUMA -

Sabah
1 çay kaşığı reçel, 2 dilim kızarmış ekmek, 1 bardak taze meyve suyu (elma, portakal veya havuç suyu olabilir)

Ara
1 kase meyve ilaveli light yoğurt

Öğle
50 gr haşlama et ve 4 dal maydanoz ilaveli 60 gr makarna, limonlu 200 gr yeşil salata

İkindi
2 şeftali

Akşam
100 gr beyaz peynir; 3 domates, 2 soğan, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanmış salata; 2 dilim kepekli ekmek

Gece
50 gr sade çikolata

- CUMARTESİ -

Sabah
1 bardak light süt, 3-4 diyet bisküvi

Ara
Elma, erik ve armut karışımı meyve suyu

Öğle
1 kabak, 1 domates ve 25 gr tavuk eti ilaveli 60 gr makarna, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli 200 gr ızgara sebze, 2 dilim ekmek

İkindi
3 kayısı

Akşam
120 gr ızgara balık, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli haşlanmış 2 patates

Gece
125 gr meyve ilaveli yoğurt

PAZAR

Sabah
Müsli ilaveli 125 gr süzme yoğurt, 1 su bardağı (250 gr) taze meyve suyu

Ara
1 muz

Öğle
120 gr ızgara et; 1 domates, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 130 gr roka ilaveli salata

İkindi
2 top meyveli dondurma

Akşam
1 küçük sade pizza

Gece
2-3 incir

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