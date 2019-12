Ev kadınına özel diyet

Ev kadınları mutfakta geçirdikleri süre içinde sık sık atıştırmaktan ve kabul günlerinde tatlı ile hamur işlerini fazla yemekten şikayet ediyorlar. Bunu önlemenin en ideal yolu sağlıklı beslenmek. Günlük beslenme programı dengeli gıdalardan ve altı ayrı küçük öğünden oluşursa bu tür gereksiz atıştırmazlar olmaz.



Herşeyi yiyerek hem kilo verip, hem de sağlık kazanabilirsiniz. Bunu yanı sıra günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Ağzınıza attığınız her lokmayı uzun uzun çiğnemeye de özen gösterin.



Günlük 1600 kalori içeren bu diyeti uygularken çikolata, dondurma ve bisküvi ya da tart gibi keyif veren gıdalardan ödün vermiyorsunuz ancak miktara dikkat etmeniz şartıyla. Ayda 1 ile 3 kilo kadar verebilirsiniz. Eğer daha fazla kilo vermek istiyorsanız günlük ekmek miktarını iki dilime indirip, tatlı ve çikolata yerine yoğurt ve meyve yemelisiniz. Şöyle bir diyet uygulayabilirsiniz:



- PAZARTESİ -



Kahvaltı

1 bardak (250 gr) light süt, 2 dilim kızarmış ekmek



Ara

1 muz



Öğle

30 gr haşlanmış tavuk göğüs eti, 30 gr beyaz peynir, 1 domates, 2 siyah zeytin, 3 dal maydanoz, 1 çay kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış 60 gr makarna; 300 gr limonlu karışık meyve salatası.



İkindi

1 dilim kavun



Akşam

1 domates, 30 gr ton balığı konservesi ve 60 gr pirinçle hazırlanmış pilav; 1 domates ilaveli150 gr roka salatası, 2 dilim kepekli ekmek.



Gece

125 gr meyve ilaveli light yoğurt



- SALI -



Kahvaltı

1 çay kaşığı bal ve 30 gr yulaf ezmesi ilaveli 1 bardak light süt



Ara

125 gr meyve ilaveli yoğurt



Öğle

3 domates ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ile haşlanmış 300 gr taze fasulye, 1 katı yumurta, 2 dilim ekmek



İkindi

2 şeftali



Akşam

2 domates, 3 dal dereotu ilaveli 60 gr makarna, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli 200 gr ızgara sebze



Gece

120 gr dondurma



- ÇARŞAMBA -



Sabah

1 bardak (250 gr) light süt, 1 çay kaşığı bal, 2 dilim kızarmış ekmek



Ara

3-4 kayısı



Öğle

120 gr ızgara et, 3 haşlanmış patates



İkindi

1 elma



Akşam

100 gr soya fasulyesi, 60 gr havuç, 80 gr kabak, soğan ve nohut ilaveli karışık baklagil haşlama, 2 dilim kepekli ekmek



Gece

50 gr sade çikolata



- PERŞEMBE -



Sabah

Elma, havuç ve salatalık karışımı 1 bardak meyve suyu; 1 fincan çay veya kahve



Ara

70 gr meyveli tart



Öğle

3 domates, 3 dal dereotu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 60 gr pirinç ilaveli pilav, limon suyu ilaveli roka salatası, 1 dilim ekmek



İkindi

1 muz



Akşam

150 gr ızgara balık, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli haşlanmış 2 patates, 1 dilim kepekli ekmek



Gece

125 gr meyve ilaveli yoğurt



- CUMA -



Sabah

1 çay kaşığı reçel, 2 dilim kızarmış ekmek, 1 bardak taze meyve suyu (elma, portakal veya havuç suyu olabilir)



Ara

1 kase meyve ilaveli light yoğurt



Öğle

50 gr haşlama et ve 4 dal maydanoz ilaveli 60 gr makarna, limonlu 200 gr yeşil salata



İkindi

2 şeftali



Akşam

100 gr beyaz peynir; 3 domates, 2 soğan, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanmış salata; 2 dilim kepekli ekmek



Gece

50 gr sade çikolata



- CUMARTESİ -



Sabah

1 bardak light süt, 3-4 diyet bisküvi



Ara

Elma, erik ve armut karışımı meyve suyu



Öğle

1 kabak, 1 domates ve 25 gr tavuk eti ilaveli 60 gr makarna, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli 200 gr ızgara sebze, 2 dilim ekmek



İkindi

3 kayısı



Akşam

120 gr ızgara balık, 1 çay kaşığı zeytinyağı ilaveli haşlanmış 2 patates



Gece

125 gr meyve ilaveli yoğurt



PAZAR



Sabah

Müsli ilaveli 125 gr süzme yoğurt, 1 su bardağı (250 gr) taze meyve suyu



Ara

1 muz



Öğle

120 gr ızgara et; 1 domates, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 130 gr roka ilaveli salata



İkindi

2 top meyveli dondurma



Akşam

1 küçük sade pizza



Gece

2-3 incir