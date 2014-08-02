Ev işlerini yapmayan kadın 7 bin lira tazminat ödemek zorunda

Kocası hakkında “Şiddet uyguluyor, aldatıyor” iddiasıyla boşanma davası açan Yonca G., zararlı çıktı. Kadın, ev işlerini yapmadığı gerekçesiyle kocasına 7 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Dava dosyasına göre Yonca G., 16 yıllık kocası Bülent G. hakkında, “Beni aldatıyor, dövüyor” iddiasıyla boşanma davası açtı.

Nurettin Kurt’un Hürriyet’teki haberine göre, Yonca G. dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

“Kocamdan kaynaklanan şiddetli geçimsizliğimiz bulunmaktadır. Pek çok kez bana şiddet uyguladı, hakaret etti, başka bir kadınla ilişkisi var. Hatta ondan kaptığı cinsel hastalığı bana da bulaştırdı, hâlâ tedavi oluyorum. Eşim sürekli gece geç saatlerde eve geliyor, benimle ilgilenmiyor, sorunca da bana şiddet uyguluyor. Evden ayrılmak zorunda kaldım, 9 aydır ailemin yanında yaşıyorum. Boşanmak istiyorum, ev hanımıyım, çalışmıyorum, yoksulluk nafakası ile birlikte 20 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat talep ediyorum.”

‘Bilgisayarda chat yapıyor’

Suçlamaları kabul etmeyen koca Bülent G. ise şunları öne sürdü:

“Evlendiğimiz günden itibaren sık sık evi terk etti. Ev işlerini yapmıyor, ceplerimi karıştırıp habersiz para alıyor, çocuğumuz ile ilgilenmiyor. Sürekli bilgisayar başında chat yapıyor, erkeklerle mesajlaştığını oğlum tespit edince kavga etmişler ve evi terk edip gitmiştir. Yalan söylemektedir, ameliyat sonrası evde hasta yatmama rağmen benimle ilgilenmemiştir.”

Yargıda ilk

Davaya bakan Ankara 5’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Sebahatin Ali Erdem, kusurlu bulduğu Yonca G.’nin kocasına 5 bin lira maddi, 2 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hâkim, ev hanımını tazminata mahkûm ederek bir ilke imza attı. Tarafların eline iki hafta önce ulaşan karar şu gerekçelere dayandırıldı:

“Davalı kadından kaynaklanan bir geçimsizlik bulunduğu, kadının eşi ve çocuğunun ihtiyaçlarıyla ilgilenmediği, ev işlerini yapmadığı, sadâkat hükümlerine aykırı davrandığı, evlilik birliğini temelinden sarstığına karar verilmiştir.”

Ortak çocuk A.G.’nin velayeti babaya verilirken, mahkeme ve avukatlık ücretinin de Yonca G.’den alınmasına hükmedildi. Mahkemenin kararını, Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi geçtiğimiz aylarda onadı. Karar emsal teşkil ediyor.