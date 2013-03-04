Ev işi zayıflatıyor



Ev işi yaparak günde ortalama 350 kalori yakılıyor. ABD'de yapılan bir araştırma, daha az ev işi yapılmasının Amerikan kadınlarında obeziteyi artırdığı sonucunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırma Amerikalı kadınların giderek daha az ev işi yapmalarının kilo almalarına neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuca varan araştırma ABD Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine South Carolina Üniversitesi tarafından "Time use - Zamanın kullanımı" başlığı altında yapıldı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, 5 bin ABDli kadın 1965-2010 yılları arasında gününü nasıl geçirdiği hakkında araştırma ekibini ayrıntılarıyla bilgilendirdi. South Carolina Üniversitesi'nin sağlık uzmanı Dr. Edward Archer ile ekibi bu verileri inceleyerek ilginç sonuçlara vardı.

Araştırmaya göre ABDli obez kadınların artmasının bir sebebi eskisine oranla daha az çamaşır yıkamaları, silip - süpürmeleri.

1965 yılında kadınlar haftada ortalama 25,7 saat ev işi yapıyordu. ABD'de kadınların iş hayatına daha çok dahil olmasıyla beraber ev işine ayırdıkları süre günümüzde 13,3 saate düştü. Fazla hareket gerektirmeyen masabaşı işlerin çoğunlukta olması da yakılan kalori miktarını oldukça azalttı. Televizyon başında geçirilen süre de aynı zamanda ikiye katlandı ve ortalama 16,5 saate yükseldi. Şimdi televizyon izlenilen süre eskiden temizlik benzeri ev işleri yaparak geçiriliyordu. Dr. Acher 1965'lerde kadınların günümüze oranla 360 kalori fazla yaktığını belirtiyor. Nitekim 30 dakika bulaşık yıkamak 75 kalori, evi süpürmek ve toplamak en az 100'er kalori, ütü yapmak 100 kalori yaktırıyor.