Ev işi yapan erkeklerin cinsel hayatı daha iyi

Almanya'da yapılan bir araştırma ev işlerine katkı sağlayan erkeklerin daha iyi cinsel hayatları olduğunu ortaya koydu. Ancak araştırmaya göre daha fazla ev işi daha fazla seks anlamına gelmiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Newsday programına konuk olan İnsan Ekolojisti Dr. Matt Johnson 1300'den fazla Alman çift üzerinde yaptıkları araştırmanın bulgularını paylaştı. Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde çalışan Johnson, evde iş bölümü yapan çiftlerin hedefler koymak yerine yaşam tarzına uygun olarak adil davranmaları gerektiği görüşünde.

Alberta Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre erkekler ev işlerine adil bir biçimde katkı sağladıklarında çiftler daha sık ve daha tatmin edici bir cinsel hayata kavuşuyor. Aynı araştırma erkeklerin ev işi yapma miktarıyla eşlerin cinsel faaliyetleri arasında bir bağlantı olmadığını da ortaya koydu.

Yeni çalışma 2012'de ABD'de yayınlanan ve geleneksel olarak bulaşık yıkamak, yemek pişirmek ve çamaşırları yıkamak gibi kadınların görevi olarak görülen işleri erkeklerin yapması durumunda çiftlerin daha az cinsellik yaşadığı yönündeki raporla çelişiyor.

Johnson "Bu araştırma bana doğru gelmedi" diyor. "İç güdülerime ve bir çift terapisti olarak tecrübelerime uymuyordu."

Johnson beş yıl süresince 1,338 Alman çifti üzerindeki erkekler tarafından yapılan ev işi miktarının çiftin cinsel hayatına etkilerine yönelik verileri inceledi ve ikisi arasında bir bağlantı bulamadı. Johnson aynı zamanda erkeklerin ev işlerine adil bir katkı yapıp yapmadığına yönelik görüşlerini ve bunun çiftin seks hayatına etkilerini de inceledi.

"Her ilişkide ev işinin oranı çiftin anlayışına göre değişir. Bu her eşin diğerinden ne beklediğine ve tanıdıkları diğer çiftlerle kıyaslamaya bağlı bir durum" diyor Johnson.

Johnson eğer erkekler ev işlerinde adil bir iş bölümü içine girdiğini düşünüyorsa, çiftin daha sık ve daha tatmin edici bir cinsel hayat yaşadığını görmüş.

Araştırmacı, Almanya ve ABD arasında kültürel farklılıklar olduğunu da vurguluyor. Almanya'nın cinsel roller konusunda daha geleneksel olduğunu ve Kuzey Amerika'daki erkeklerden daha az ev işi yaptığını da söylüyor.

"Önceki araştırmalarda mantık doğruysa daha geleneksel Almanya'da ev işlerinin cinsellik üzerinde daha olumsuz etkileri olması gerekirdi. Ama sonuç böyle olmadı" diyor Johnson.

Johnson'a göre, "Sonuçlar günlük hayatın taleplerini dengelemeye çalışırken cinsel yakınlığı da korumayı isteyen çiftler için önemli."

Johnson, "Eski araştırmanın önerdiği gibi daha fazla seks için ev işlerinden kaçan erkekler eğer kendilerine düşeni yaparsa daha sık ve her iki eş için de daha tatmin edici bir cinselliği kavuşabilir" diyor.