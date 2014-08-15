Ev işi yapan erkek daha az sevişiyor!

American Sociological Review’in ‘Eşitlik, Ev İşleri ve Evlilikteki Cinsel Frekans’ başlıklı araştırmasına göre ev işine dalan erkek daha az seks yapıyor. Kadınların bulaşık, çamaşır, temizlik, üyü gibi ev işleriyle tek başına ilgilendikleri çiftlerde seks yapma oranı, bu işlerin erkekler tarafından paylaşıldığı çiftlere göre 1,6 oranla daha yüksek. Kısaca kadın-erkek eşitliği ve dolayısıyla evdeki rol paylaşımı cinselliği etkiliyor, erkek böyle durumlarda kadınla daha az birlikte olmak istiyor.

Böyle olacaksa ben yaparım!

Elle dergisinde Selin Minoşyan’ın haberinde bu durum şöyle değerlendirildi:

Sevişmek mi yoksa bulaşık yıkamak mı? Sevgiliniz, ev işi yaptığı için daha az sevişiyor olabilir mi? İkisi arasında hiçbir ilişki kuramayabilirsiniz ama bunu savunan araştırmalar mevcut. En iyisi bu gece bulaşıkları siz yıkayın!

‘Toplumsal ve ekonomik arenada bir zamanlar sadece erkeklere ait olan alanı işgal ederek ekonomik özgürlüklerini kanıtlayan ve erkeklerle aynı kulvarda yürümeye çalışan kadının evde de aynı eşitliği talep etmesinden, yüzyıllardır üstüne yapışan rollerden sıyrılmak, sadece kadınlara atfedilen ‘domestik’ işleri paylaşmak istemesinden daha doğal ne olabilir ki? Peki, ama bunun karşılığında cinsel arzularına ket mi vuracak?’