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Yaşam

Ev için kardeşini öldürdü

İstanbul'da çatı katı yüzünden anlaşmazlığa düşen Temel Kayaoğlu, tartıştığı kardeşi Şenol Kayaoğlu’nu bıçaklayarak öldür

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Ataşehir’de, Temel Kayaoğlu (61), evlerinin üstüne yaptıkları çatı katı nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü kardeşi Şenol Kayaoğlu'nu (47) bıçaklayarak öldürdü.


İddialara göre; Kayışdağı Mahallesi Nusret Sokak Numara 7’deki iki katlı evlerine yaptıkları çatı katı nedeniyle kavgalı olan iki kardeş, saat 02.00 sıralarında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, yaralama suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Temel Kayaoğlu bıçağını çekerek, Şenol Kayaoğlu'na saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenol Kayaoğlu, yakınları tarafından Özel Avicenna Hastanesi’ne kaldırılırken, elinden yaralanan ağabeyi kaçtı.


Şenol Kayaoğlu, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, Temel Kayaoğlu’nu yakalamak için çalışmalara başladı.

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