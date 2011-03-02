-EV HAPSİNİN YASAL ŞARTLARI OLUŞMADI TBMM (A.A) - 02.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ev hapsi ile ilgili kanuni şartların olmadığı kanaatinde olduğunu söyledi. Gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Çiçek, ''Kanuni şartların olmadığı kanaatindeyim. Ev hapsi hangi şartlarda olur, kanunlarımızda yazılı. O şartlar yerine gelmediyse zaten yasal şartlar söz konusu değildir demektir. Kanuna siz de bir bakın lütfen'' diye konuştu.