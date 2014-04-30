Ev hapsine mahkûm Ergenekon sanığı yeniden cezaevine mi girecek?

Kanser olduğu için hakkında ev hapsi kararı verilen Ergenekon davası sanıklarından Türk Metal Sendikası Eski Başkanı Mustafa Özbek’in denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği ileri sürüldü. Savcılığın hakkında gerekli işlemlerin yapılması için mahkemeye başvurduğu Özbek’in avukatı Mustafa Hisar “polislerin evine kontrol için geldiğinde müvekkilinin evde olduğunu ancak zil sesini duymamış olabileceğini” söyledi. Müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Özbek, mahkemece gerek görülmesi halinde cezaevine girecek.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak sağlık durumu nedeniyle adli kontrol şartı ile ev hapsi uygulamasından yararlanan eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek’in adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği öne sürüldü. Savcılığa göre, Özbek hakkında adli kontrol hükümlerini uygulayan polisler Özbek’i evde bulamadı. Ailesinin tedavi için Özbek’in hastaneye gittiğini ifade etmesi üzerine polisler, tedavi gördüğüne dair sağlık raporu istedi. Özbek tarafından sunulan raporun sahteliğinin soruşturulması ardından denetimli serbestlik müdürü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özbek’in adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hakkında uygulanan denetimli serbestlik yasasının kaldırılması için başvuruda bulundu.

Sahte olduğu ileri sürülen sağlık raporu ve Özbek’in yasayı ihlal ettiğinin tespiti üzerine ilgili evraklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, Özbek’in adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğine karar verirse ev hapsi uygulaması kaldırılacak Özbek cezaevine gidecek.

‘Evdeymiş ama zili duymamış olabilir’

Mustafa Özbek’in avukatı Mustafa Hisar, sürece dair T24’e şunları aktardı:

“Mustafa Bey’in evine polisler gelmiş evde bulamadıklarına ilişkin tutanak düzenlemişler. Anladığım kadarıyla kendisi evdeymiş ancak zil sesini duymamış olabilir. İkamet adresini terk etmek gibi bir durum olmadığını biliyorum. Kendisi zaten 75 yaşında kanser hastası, bunun üzerine yakınları sağlık durumuna ilişkin bir rapor istemişler. Sahte rapor olduğu iddia edilen raporun nasıl hazırlandığını mahiyetini ailenin de, Özbek’in de bilmesi mümkün değil. Alınan rapor bir günlük zaten, kendisine değil bir gün, bir aylık rapor verilse yeridir. Öte yandan tutanaktaki rapora dair saat bildiğim kadarıyla bahsi geçenle örtüşmüyor. Denetimli serbestlik müdürlüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir talep yazısı göndermiş. Ancak TMK kaldırıldığı için 13. Ağır Ceza’ya gönderilen bu gibi yazılar 4. veya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirilecek. Henüz hangi mahkemenin bakacağı belli olmadı. Edindiğimiz bilgiye göre, savcı yurt dışı yasağının yeterli olacağı yönünde mütalaa vermiş, biz de bir dilekçe ile hem sağlık durumunu, hem AYM kararından sonra yapılan tahliyeleri örnek göstererek yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını talep ettik. Henüz mahkemesi belli değil ancak biz mahkemenin olumlu bir karar vermesini bekliyoruz.”

Özbek hakkında Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Metin Bozkurt tarafından infaz savcılığına verilen başvuruda şu bilgilere yer verildi:

“İnfaz dosyasının incelenmesinde konutunu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Mustafa Özbek’in müdafi tarafından 21.3.2014 tarihli dilekçesinde müvekkilinin 75 yaşında olduğu ve gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü Beysukent Polis Merkezi Amirliği’nin yükümlünün konutuna geldiği tarih ve saatte yükümlüğünden Ata Grup Tıp Merkezine solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığını gerekli müdahalenin yapılarak normale döndükten sonra evine döndüğünü belirtmiş olmakla ve 19.2.2014 tarihli hastane raporunu müdürlüğümüzdeki vaka sorumlusuna elden ibraz ettiği, müdürlüğümüzce Ata Grup Tıp Merkezine yazı yazılarak Mustafa Özbek’in 19.2.1014 tarihinde hastanelerine giriş-çıkış saatleri ile yapılan müdahalenin bildirilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.”

‘Hastane çalışanları sahte raporu itiraf etti’

“Vaka sorumlusu tarafından 28.2.2014- 13.3.2014 tarihli ve 2014\196 AK sayılı yazıları ile Ata Grup Tıp Merkezine konuyla ilgili görüş sorulmuş; cevabı yazıda yükümlünün 19.2.2014’te hastaneye gelmediği muayene olmadığı gerçekte kendisine hastaneleri tarafından bir rapor düzenlenmediği, olayın gerçeği ise yükümlü MustafaÖzbek’in kurumlarında çalışan Nimet Temizayak Yalçınkaya ile irtibata geçerek 19.2.2014 tarihinde kendisi adına rapor düzenlemesini istediği, kurumları çalışanı Yaçınkaya ile yapılan görüşmede kendisinin de olayı bu şekilde aktardığı, Özbek ile kendisinin daha önce Türk Metal Sendikasında çalıştıklarından tanışık olması sebebiyle herhangi bir kurum yetkilisine haber vermeden kendi başına kayıtlarda söz konusu raporu düzenlediği, rapor defterine raporu kaydetmediğini, rapor defterinden rapor protokol numarası vermeden sadece hastane otomasyon programında açılan hasta kaydı medula sistemindeki bulunan ve raporda asla geçerliliği bulunmayan protokol numarası verdiği ve doktor yerine kurum çalışanlarından Seda Gamze Akpınar söz konusu raporu imzalattığını itiraf ettiği…”

“Özel Ata Grup Tıp Merkezi kurumlarından habersiz ve sahte işlem yapan Nimet Temizayak Yalçınkaya ve Gamze Akpınar’ın iş akitlerine son verildiği, kurumlarıyla herhangi bir bağlantıları kalmadığı savcılığımızca sorulan bu rapordan kurumlarının herhangi bir haberi olmadığı gibi işlemin tamamen yetkileri dışında sahte olarak düzenlediği, bilgisi müdürlüğümüze bildirilmiştir. Şüpheli Mustafa Özbekhakkındaki ilgili adli kontrol tedbirine 19.2.2014 tarihinde ihlal etmesiyle ilgili müdürlüğümüze sunmuş olduğu raporun sahte olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup ayrıca geçerli bir mazeret olmadığından dolayı dosyasının ihlalden kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

‘Adli kontrol uygulaması durduruldu’

“Bu nedenle 05.03.2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren denetimli serbestlik yönetmeliğinin 57.maddesinin 2. Fıkrası gereğince tebliğata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmeyen tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın kaydı kapatılarak evrakın iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği ifade olunmuştur. Anılan hüküm gereğince: adı geçen şahsın konutta infaz yükümlülüğüne uymadığı tespit olunduğundan defter kaydı kapatılarak, mahkeme kararı ve ekleri yazımız ekinde sunulmuştur.”

Hastane çalışanlarına suç duyurusu

Özbek adına sahte rapor düzenlediği belirtilen hastane çalışanları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.