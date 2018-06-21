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Yaşam

Ev hapsindekiler nasıl oy kullanacak?

YSK, ev hapsindekilerin ne şekilde oy kullanacağına ilişkin başvuruyu karar bağladı

21 Haziran 2018 21:25

Ev hapsindekilerin ne şekilde oy kullanacağına ilişkin başvuruyu değerlendiren YSK, bu kapsamdaki vatandaşların bağlı bulundukları cezaevlerinden izin almaları takdirde sandıklarına gidip oy kullanabileceğine karar verdi.

Gaziantep’te Avukat Deniz Kurtoğlu'nun yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ev hapsi cezasına çarptırılan ve elektronik kelepçe uygulaması ile serbest bırakılan kişilerin ne şekilde oy kullanacaklarına ilişkin bir karar aldı. YSK kararına göre, ev hapsi cezası alan veya elektronik kelepçe takılan kişiler, bağlı oldukları cezaevi idarelerinden izin almaları durumunda oy kullanabilecek.

Kararı BirGün'e değerlendiren CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, “Oy kullanmak Anayasal bir haktır. Bugüne kadar doğrudan bize bir görev tanınmadığı için ev hapsindekilerin oy kullanmasına ilişkin bir karar almamıştık ancak bir başvuru yapıldı. Seyyar sandıktan sadece doktor raporu olan yatalak hastalar yararlanacak ancak ev hapsindekiler ile elektronik kelepçe takılanlar, izin alabilirlerse evden çıkıp oy kullanabilecek ve geri evlerine dönecek” dedi.

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