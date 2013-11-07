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Dünya

Ev hapsi biten Müşerref evinden çıkamıyor

İslamabad'da ev hapsinde tutulan eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in ev hapsi cezası kaldırıldı. ancak Taliba'dan ölüm tehditi alan Müşerref'in evinden çıkmaya niyeti yok

07 Kasım 2013 21:34

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki evinde, ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in, perşembe günü itibariyle cezasının kaldırıldığı açıklandı. Ancak ABD'yle işbirliği yaptığı gerekçesiyle Taliban tarafından ölümle tehdit edilen Müşerref'in evinde kalmaya devam edeceği bildirildi.

Pakistan'daki Yüksek Mahkeme, Lal Mescit baskını nedeniyle süren davada, kısa süre önce de Müşerref'in kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti. Pervez Müşerref, 2007 yılındaki Lal Mescit baskınının yanı sıra, eski Devlet Başkanı Benazir Butto'ya düzenlenen suikastte ve isyancı Beluç lider Navab Ekber Han Bugti'nin 2006 yılında öldürülmesinde ihmali olduğu suçlamalarıyla yargılanıyor.

Pervez Müşerref, 1999 yılında bir askeri darbeyle yönetime gelmiş ve 2008 yılına kadar iktidarda kalmıştı. Bir süre sürgünde yaşadıktan sonra 2013 mart ayında yeniden ülkesine dönmüştü.

 

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