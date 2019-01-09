Ev hanımları, ürettikleri ürünleri internet üzerinden satabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı, \'teşvik müjdeleri\' kapsamında hazırlanan yasa teklifi TBMM Başkanlığı\'na sunuldu. Teklif ile ev hanımları evlerinde ürettikleri ürünleri ticari levha olmadan ve iş yeri açmadan internet üzerinden satabilecek.



AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı\'na sunulan 18 maddelik yasa teklifi, \'gelir vergisi kanunu ve bazı kanun\'larda değişiklik öngörüyor. Ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi ile mükelleflerin gönüllü uyumu gözetiliyor. Teklif ayrıca; vergi güvenliğini güçlendirirken, idarenin etkin ve hızlı karar almasının da önünü açıyor. Teklif ile personel sayısı 500\'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilecek. Uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanacak. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi\'nde (EPİAŞ) uzun vadeli elektrik satışlarının önü açılacak.



EV HANIMLARI VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Ayrıca teklif ile ev hanımları para kazanmak amacıyla evlerinde ürettikleri ürünleri ticari levha olmadan ve işyeri açmadan internet üzerinden satabilecek ve böylelikle vergiden muaf tutulacaklar. İşsizlik kapsamında verilen tazminatlara uygulanan gelir vergisi istisnasının kapsamına açıklık getiren yasa teklifi ile geçmiş dönemlerde uygulama farklılıkları nedeniyle yapılmış olan vergi kesintilerinin iadesi sağlanıyor.



Teklif ile yine yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın, e-bilet uygulamalarına geçmeleri teşvik edilecek. Türkiye\'de oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik olarak; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ve iş yeri, kanuni iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklere, bu müsabakalarla sınırlı olarak vergi istisnası getiriliyor.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)