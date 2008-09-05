Ev hanımları kalp krizi riski altında

Kalp hastalıklarına, kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlandığı söyleniyor. Ancak yapılan son araştırmalara göre; Türkiye’de kalp krizi riski kadınlarda yüzde 7.3, erkeklerde ise yüzde 6.2.



Çalışan kadınların daha az risk altında olduğunu belirten uzmanlar, ev hanımlarının fazla kilolu oldukları için kalp krizi riski altında olduklarını belirtti.



Uzmanlar, kadınlarda hipertansiyon ve romatizmal hastalıkların da erkeklere oranla daha fazla olduğunu ve bu rahatsızlıkların kalp krizini tetiklediğini vurguladı.

