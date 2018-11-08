Ev gözetlemeye "Cinsel taciz" davası açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) OĞLUNUN işyerinin önünde otururken karşıdaki daireyi gözetlediği iddia edilen N.Ç. hakkında, \"Cinsel taciz\" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede eve bakarak eşini rahatsız ettiği gerekçesi ile N.Ç.\'yi balta ile yaralayan N.B. hakkında da 6.5 yıla kadar ceza istenirken, N.B.\'yi silahla yaralayan N.Ç.\'nin oğlu A.Ç. hakkında ise 12 yıl 6 aya kadar ceza talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, N.Ç.\'nin (68) Kadıköy Kurbağalıdere\'de oğluna ait işyerinin önünde otururken N.B.\'nin (36) evine baktığı, bundan rahatsız olan N.B.\'nin eşinin de gündüz vakti perdeleri çektiği belirtiliyor.

İddianamede, N.B.\'nin eşinin N.B.\'ye N.Ç.\'nin daha önce de aynı şekilde eve baktığını söylediği belirtiliyor. Eşinin rahatsız olması üzerine balkona çıkan N.B.\'nin, N.Ç.\'ye yönelik, \"Neden bakıyorsun, utanmıyor musun\" dediği, ancak N.Ç.\'nin konumunu değiştirmediği belirtilen iddianamede, N.B.\'nin eline aldığı balta ile aşağıya indiği ve baltanın keskin olmayan ucu ile N.Ç.\'yi darp ettiği ve \"Seni öldüreyim mi\" sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.

ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILDI

Babasının darp edildiğini gören A.Ç.\'nin (38) işyerindeki ruhsatsız silahı alarak N.B.\'ye doğru ateş ettiği, onu basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı belirtilen iddianamede, A.Ç. için, \"Yaralama\", \"Silahla tehdit\", \"Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma\" suçlarından 4.5 yıldan 12.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

E.B. için, \"Basit yaralama\" ve \"Silahla tehdit\" suçlarından 2.5 yıldan 6.5 yıla, N.Ç. için de \"Cinsel taciz\" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. .

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.