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Yaşam

Ev ev gezip 5 kişiyi öldürdü!

Saldırgan, jandarma tarafından gözaltına alındı

12 Haziran 2017 13:03

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişi, bu sabah dört farklı eve girerek silahla rastgele ateş edip 5 kişiyi öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofren olduğu ileri sürülen bir kişi, gittiği evde rastgele silahla ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürdü.

4 ayrı eve girerek öldürmüş

Hayvancılık yapan Atılgan Kömür adlı bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet olan 4 ayrı eve giderek aynı zamanda akrabaları olan Meryem Tokat, oğlu Hamit Tokat ile Mehmet Tokat, Mustafa Tokat ve Bekir Kıran'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Saldırıyı gerçekleştiren Kömür, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldürülenlerden Mehmet Tokat'ın Norveç'ten bir süre önce memleketine izne geldiği belirlendi.

Mahalle halkı Kömür'ün, aralarında husumet bulunan bu aileleri tehdit edip, araçlarının lastiklerini kestiğini ileri sürdü.

(DHA)

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KonyaCihanbeyli ilçesişizofreni

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