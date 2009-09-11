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Sağlık

Ev dışında ne yiyelim?

Yemeklerinizi çoğunlukla nerelerde ve nasıl yersiniz? Yanıtınız ne olursa olsun ev dışında yediğiniz yemekler günlük besin alımınızı etkileyecektir.

11 Eylül 2009 03:00

Günümüzde aceleyle hazırlanan hızlı besinleri tüketmek, restoranda bir öğle yemeği yemek, bir telefonla pizza siparişi vermek veya rahat bir ortamda keyifli bir akşam yemeği artık sadece özel durumlarda yapılan aktiviteler olmaktan çıkmış günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Yemeklerinizi çoğunlukla nerelerde ve nasıl yersiniz? Yanıtınız ne olursa olsun ev dışında yediğiniz yemekler günlük besin alımınızı etkileyecektir.


Ev dışında yemenin sağlıklı yolu

Dışarıda yediğiniz yemek fazla miktarda kalori, yağ ve sodyum almanıza ve ihtiyacınız olan besin ögelerini daha az tüketmenize neden olabilir. Bu nedenle dışarıda yemek planladığınız zaman daha dikkatli hareket etmeniz gerekir. Böylece hem sağlıklı hem keyifli yemekler yiyebilirsiniz.


Önceden plan yapın

Gününüzü fazla kalori ve yağ almadan geçirebilmek için önceden plan yapın.

* Eğer akşam yemeğe gidecekseniz öğle yemeğinizi daha hafif geçirmeye çalışın
* Yemek seçiminizi gün boyu tükettiğiniz besinlere göre yapın. Eğer gün içinde yediklerinizin kalorisi fazlaysa akşam yemeğiniz hafif olsun
* Akşam yemeği için kahvaltı ve öğle yemeğinizi atlamaktan kaçının, hatta çok acıkmış gitmemek için ikindi saatlerinde sizi tok tutacak düşük kalorili besinler atıştırın. Küçük bir sandviç, yoğurt, meyve gibi…


Mönüyü sorgulayın

Restoran mönülerindeki terimleri ve pişirme şekillerini sorun ve siparişinizi ona göre verin.
Mönüye yönelik sorularınızda ve isteklerinizde gerçekçi olun. Tüketici istekleri ve memnuniyeti önemlidir ve restoranlar uyarıları dikkate almak zorundadırlar.

> Sebzeler tereyağla mı sıvı yağla mı pişmiş ?

> Balık ızgara mı kızartılmış mı ?

> Sos nasıl hazırlanmış ? Sosun içinde krema var mı ?

> Kızartılmış patates yerine fırında patates alabilir miyim ?


‘ Daha az kalorili ’

Aldığınız kaloriyi azaltmak için mönüde değişiklikler yapmaya çalışın. Eğer katıldığınız bir yemek davetinde kendi siparişinizi verme şansınız yoksa gelen yemeklerde seçici olun.

Ordövr tabağından peynir, domates, salatalık, jambon veya füme et, mayonezli salatalar yerine süzme yoğurt veya haydari tercih edin

Ara sıcaklar, genelde kızartılmış yiyecekler olduğu için yememeye özen gösterin hatta bu besinleri nadir tüketilecek besinler sınıfına alın

Ana yemek, et, tavuk veya balık türlerinin ızgara veya fırında olanını tercih edin, eğer sosluysa sosunu yememeye çalışın

Ekmekler, beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar veya kepekli ekmek tercih edin. Eğer yemeğin yanında pilav, patates gibi karbonhidrat içeren seçenekler varsa ekmeği az yemeğe çalışın.

Salatalar, sossuz ve az yağlı olmasına dikkat edin, kızartılmış yerine ızgara veya buharda sebzeler tercih edin

Tatlılar, şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine meyveli tatlılar, sorbe, dondurma veya sütlü tatlılar daha hafif ve az kalorilidir. Hamurlu tatlı yemek istiyorsanız eğer en azından yemeği daha az yemeye çalışın


Sokakta ayaküstü atıştırmalar

Eğer bir yerde oturup yemek yiyecek vaktiniz yoksa sokakta sağlıklı besinler bulmaya çalışın. İçinde peynir, hindi veya jambon ve yeşillik bulunan sandviçler veya kepekli tost olabilir. Salam, sosis ve sucuk gibi yağlı et ürünlerinden kaçının. Dengeli olmasa bile simit ve ayran da bir öğün olarak tüketilebilir. Mayonezsiz hamburger veya sebzeli pizza da mecbur kaldığınızda tüketeceğiniz yiyecekler olabilir.

Her restoranda az kalorili ve sağlıklı yemekler bulabilirsiniz. Bunun için arkadaşlarınızın ve bulunduğunuz ortamın büyüsüne kapılmayın. Kendi tercihlerinizi her zaman birinci planda tutun. Nadir olarak yediğiniz kremalı bir pasta normal yeme düzeninizi bozacak diye endişelenmeyin ve kendinizi suçlu hissetmeyin. Sadece ölçülü olmaya çalışın, arada kaçırdığınız yiyeceklerin telafisini yapın.
 

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