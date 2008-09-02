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Yaşam

Ev dekorasyonunda yeni trend rahatlıktan yana

Eviniz huzur bulduğunuz, yegane mekân mı? Değişiklik yapmaya başlamadan önce dekorasyondaki son trendleri öğrenmenizde fayda var.

02 Eylül 2008 03:00

Dekorasyonda yeni trendler tamamen rahatlama üzerine kurulu... Göz yormayan mobilya, aksesuar ve renklerin kullanıldığı mekanlar adeta bir 'spa' havasında dekore ediliyor. Rahatlığı simgeleyen mavi rengin hakim olduğu yeni trendi uygulayanlar, genelde sade ve beyaz mobilyaları tercih ediyor. Bu akımın bir diğer renk alternatifleri ise sarı ve yeşil... Özellikle pastel tonlarındaki sarı ve yeşil renkler birbirini tamamlayarak mekanlara huzur ve sıcaklık katıyor.

 

Klasik çizgilerden vazgeçilmiyor 

Geçmişin klasik ve soylu çizgilerini yansıtan mobilyalar hala popülerliğini koruyor. Altın rengi işlemeler ve oymalı aksesuvarlar bu trendi takip edenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Farklı renklerdeki laminat parkelerin kullanıldığı salon ve oturma odalarında zemine uygun olarak açık renk ya da kahverengi-kırmızı karışımı mobilyalar tercih ediliyor. Mutfaklarda da etkili olan bu akımın vazgeçilmezleri arasında egzotik görünümlü ahşap aksesuvarlar ve granit eşyalar yer alıyor.

 

Banyonuzda spa keyfi 

Yoğun geçen bir günün ardından, rahatlamak için evlerde artık köpük banyosu değil, spa masajı yapma özelliği olan duşlar tercih ediliyor. Bu yepyeni trendin amacı banyolarda modern ve ferah bir hava estirmek. Şeffaf duş kabinlerinin kullanıldığı banyolarda transparan aksesuvarlar ve beyaz rengin hakimiyeti göze çarpıyor. Aydınlatmanın yeterli seviyede olması gereken bu banyolar, pastel tonlardaki minik aksesuvarlarla ya da kırmızı ve sarı yapma çiçeklerle renklendiriliyor.

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