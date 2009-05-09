Ev bitkilerine bakım önerileri

Ev bitkilerini sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için; uygun ışık, sıcaklık, toprak, nem, su miktarı ve gübreleme kritik bir öneme sahip.



Bu mevsimde salon bitkilerinin bakımı konusunda bilmemiz gerekenleri bahcemalzemelerim.com'dan Canan Kabakçı'dan Evim dergisine anlattı.



Işık, bir bitkinin sağlıklı olarak büyümesinde en önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla evde yetiştirdiğimiz bitkilerimize doğal ortamlarında buldukları ışığı sağlamamız gerekmektedir. Ev bitkilerimizin sağlıklı büyümeleri ve ihtiyaç duydukları ışıkları almaları için onları pencere veya ışık alan bir yere konmalarında fayda vardır. Işığın geliş açısı da oldukça önemlidir. Yaz aylarında cam önlerinde ya da perde arkalarında duran çiçekler ışığı çok fazla hissedecekleri için özellikle ışığın dik geldiği öğle vakitlerinde daha gölge bir yerde konumlandırılmalarında fayda var.



Sıcaklık, salon bitkileri için hayatî bir öneme sahiptir. Evde yetişen birçok bitki tropikal yapıda olduğundan dolayı 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar görebilirler. Yüksek sıcaklıktaki dayanıklılık ise bitkinin genel karakterine göre ve havadaki nem miktarına bağlı olarak değişmektedir. Genç bitkilerin sıcaklık istekleri, yaşlı bitkilere göre daha fazladır. Yaşlı bitkilerimiz havadaki ani sıcaklık yükseliş ve düşüşlerine karşı daha dayanıklıdırlar. Ancak ortamdaki sıcaklığın ani düşüş ve yükselişlerinde yaprak dökülmesi, bitki renginde solukluk gibi problemlerle karşılaşılabilir. Ev bitkilerimizi ani sıcaklık düşüşlerinden korumak için onları kalorifer gibi ısıtıcıların yanında tutmak yararlı değildir. Bu tür yöntemler bitkinin kısa sürede kurumasına neden olurlar. Ayrıca sıcaklığın çok düşük olduğu zamanlarda bitkilerimizi pencere ve balkon kenarlarında tutmamaya özen gösterelim.



Toprak, bitkilerin sağlıklı yetiştirilmesinde dikkat edilecek en büyük unsurdur. Ev bitkilerinin çoğunluğu hafif asitli topraklardan, bazıları da nötr topraklardan hoşlanırlar. Genelde bitkilerimizin sevdiği toprak türü, hafif asitli topraklardır. Bu topraklar hazır olarak ta satılmaktadırlar.



Su ve nem, ev bitkilerinin ve çiçeklerin yetişmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bitkilerimizin su ihtiyacını çok basit bir yöntem olan parmak kontrolü ile sağlayabiliriz. Bitkilerimiz gelişmeleri için gereken besin maddelerini kökleri aracılığıyla emdikleri su ile birlikte alırlar. Ev bitkilerini sularken dinlendirilmiş su ile sulamanız gerekmektedir. Aksi takdirde şehir sularında bulunan fazla kireç, bitkilerimizin kök bölgelerine yerleşir ve onların gerekli besinleri almasını engeller. Ayrıca fazla kireçli sular, püskürtme yöntemi ile suladığımız bitkilerimizin yapraklarında beyaz lekeler yaparlar.





Gübreleme, bitkilerimizin gelişmesi ve büyümesi için gereksinim duyduğu maddeleri topraktan alması ve bu maddeleri sulama yolu ile yıkanmaları sonucu toprakta azalan besin maddelerinin toprağa verilmesi şeklinde yorumlanır. Bütün bitkiler için gerekli olan besin maddeleri; azot, fosfor ve potasyumdur. Bu üç besin maddesi ayrı ayrı verilebileceği gibi karıştırılarak da verilebilir. Ev bitkileriniz ve çiçekleriniz için uygun dönemlerde sunî gübreler kullanarak almaları gereken besin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.



Saksı değiştirmek de bir bitki için kritik öneme sahiptir. Genellikle bitkiyi suladıktan sonra yeni saksının içine bir kat gübreli toprak koyulup sonra eski saksının içine yerleştirilmesi gerekir. Yeni ve eski saksı arasındaki boşluk yine toprakla doldurulmalıdır. Saksı değişimine gerek olmayan bitkiler için her bahar üst kısmına toprak yenileyerek de bakım yapılabilir.





