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Yaşam

Ev basan saldırganlar 3 kişiyi öldürdü, 2 çocuk ölü taklidiyle kurtuldu

Polisin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

26 Mayıs 2017 12:01

Edirne'de aynı aileden biri çocuk 3 kişi pompalı tüfekle evlerinde öldürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Engin Özmen'in haberine göre, olay, saat  02.30 sıralarında Menzilahır Mahallesi, Noktacı Cami sokak üzerindeki evde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan elindeki pompalı tüfekle eve girip peş peşe ateş açarak Salih Mal, eşi Hanife Mal ve 2 yaşındaki kızları Elena’yı öldürdü. Çiftin 2 çocuğu ölü taklidi yaparak saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine eve gelen komşuları 3 kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Salih, Hanife ile Elena Mal’ın cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Edirnepompalı tüfekölüSalih MalHanife MalElena Mal

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