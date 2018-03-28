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Ev arkadaşını parasını çalmakla suçladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da lknur F

28 Mart 2018 15:40

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lknur F. (28), aynı evi paylaştığı Rahime Yıldırım\'ın (25), 170 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, 22 Mart\'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 ay önce akrabaları aracılığıyla tanışan Rahime Yıldırım ve İlknur F. aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra İstanbul\'a giden Yıldırım, döndüğünde dolap içerisinde gizlediği 170 bin lirasının yerinde olmadığını gördü. Yıldırım, bunun üzerine İlknur F.\'yi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Yıldırım, polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.
Polisler, İlknur F.\'nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını inceleyip, yakaladı. Emniyete götürülen İlknur F. sorgusunda, \"Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım\'ın ağabeyi olan ve cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli Sedat\'ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok\" dedi.
İlknur F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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