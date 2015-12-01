Ev aletleri internet hızını düşürüyor mu?

Evinizdeki kablosuz internet bağlantısının yavaşlığı kullandığınız ev aletlerine bağlı olabilir.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin telekomünikasyon düzenleme kurumu Ofcom'a göre bebek telsizleri, mikrodalga fırınlar hatta Noel ve yılbaşı ışıkları bile kablosuz interneti yavaşlatabiliyor.

Ofcom evdeki internet bağlantısının düzeyini ölçme amacıyla bir akıllı telefon uygulaması da geliştirdi.

Uygulama verilerin modemlerden telefon ve tabletlere kesintisiz akıp akmadığını anlamak için sinyalleri izliyor. Uygulama aynı zamanda kablosuz ağ bağlantısını neyin yavaşlattığı anlamaları için ip uçları da sağlıyor.

İngiltere'de 6 milyon ev ve ofiste kablosuz ağ bağlantılarının yeterince hızlı çalışmadığını ortaya koyan bir araştırmanın sonunda piyasaya bu uygulama sürüldü.

Ofcom kesintilerin bebek telsizleri, mikro dalga fırınlar ya da Noel süsleme ışıkları gibi evdeki elektronik aletler nedeniyle yavaşlayabileceğini açıkladı.

Ofcom'un İngiltere'nin telekom sektörüne yönelik 2015 yılı için hazırladığı raporda telekom hizmetlerini kullanmada "iyi bir ilerleme" sağlandığı belirtildi.

İngiltere'de evlerin yüzde 27'sinde saniyede 30 Megabiti (Mbps) geçen "süper-hızlı" ağ bağlantısı var. Bu sayı geçen yıl yüzde 21'di.

Süper-hızlı interne bağlantısı İngiltere'de evlerin yüzde 83'ü için ulaşabilir kılınmış. 2014 yılı için bu sayı yüzde 75 idi.

Araştırmaya göre çok hızlı internet bağlantısına sahip kişiler internet üzerinden televizyon izlemek, görüntülü görüşmeler yapmak gibi daha fazla hizmetten yararlanıyor.

Ofcom İngiltere'de veri açlığının süper-hızlı bağlantılara sahip olan haneler tarafından yönlendirildiğini aktarıyor.

Telekom alanında ilerlemeye karşın İngiltere'de toplam hane sayısının yüzde 8'ine denk gelen 2.4 milyon evde internet hızı 10 Megabiti geçmiyor.

Bu evlerin çoğu kırsal bölgelerde.