Eurowings'den "Pilot korktu" iddiasına yanıt

Alman havayolu şirketi Eurowings'in geçen Cumartesi akşamı gerçekleşmesi planlanan 4U2904 nolu Stuttgart-Ankara seferinin, pilotun Türkiye'ye uçmaktan korktuğu için iptal edildiğine dair iddialar, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcılarının Facebook'a yüklediği fotoğraflarda, uçuşun iptal olduğuna dair bilgilendirilen ve bu durumdan şikayetçi olan yolcuların Stuttgart havalimanındaki Eurowings kontuarında toplandıkları görüldü. Söz konusu karelere, olay yerine çağrılan havalimanı polisi de yansıdı.

"Pilot hastalık izni aldı"

Eurowings tarafından Pazar günü yerel saatle 01.30'da yapılan resmi açıklamada, uçuşun, "mürettebat üyelerinden birinin ani rahatsızlığı" nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Eurowings'den DW'ye e-posta aracılığıyla verilen yanıtta, bu bilgi teyit edildi.

DW'ye yapılan açıklamada, "4U2904 sefer sayılı Eurowings uçuşu pilotun hasta olduğunu bildirmesi nedeniyle iptal edildi" denildi. Açıklamada hastalık durumunun uçuştan kısa bir süre önce ortaya çıkması nedeniyle, söz konusu pilotun yerine başka bir pilot görevlendirilmesinin mümkün olmadığını belirten Eurowings, Temmuz ayı içinde Türkiye'ye 55 uçuş gerçekleştirdiklerini ve Cumartesi günkü olayın, bu süre zarfındaki tek iptal olduğunu vurguladı.

Yolcuların iddiasıyla çelişti

Ancak gerçekleşmeyen uçuştan etkilenenler, farklı bir iptal gerekçesi ortaya attı. Yolculardan birinin erkek kardeşi, havayolu personelinin kendilerine, uçuşun pilotun siyasi endişeleri nedeniyle iptal edildiğini söylediğini kaydetti. Alman kamu yayın organı ARD'ye konuşan bir başka yolcu, kendisine de aynı şeyin söylendiğini aktardı.

İddiaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte sosyal medyada Eurowings'e yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Eurowings'in bağlı olduğu Lufthansa havayolu şirketinde çalışan pilotlar, görevlerini düzgün şekilde yapamayacaklarını hissederlerse, "uçuşa uygun olmadıklarını" deklare etme hakkına sahipler.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/CÖ,BK