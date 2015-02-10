Eurovision’un sürpriz yarışmacısı

Eurovision organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, Avustralya'nın etkinliğin

60'ıncı yıldönümü sebebiyle 23 Mayıs'ta Viyana'da düzenlenecek yarışmaya

katılacağı doğrulandı. Açıklamaya göre, Avustralya yarı finallerle katılmazken,

yarışmanın 23 Mayıs'ta düzenlenecek final bölümüne doğrudan katılacak. Avusturya

Kamu Televizyonu ORF Genel Müdürü Alexander Wrabetz, Avustralya'nın

katılımıyla yarışmanın yeni bir seviyeye geldiğini söyledi.

Avustralya kıtası ile Avrupa arasındaki saat farkına karşın, Avustralyalı

seyircilerin

yarışmada oy kullanabilmesi öngörülüyor. Avusturya'da cumartesi gecesi

düzenlenecek olan etkinlik, Avustralya'da ise pazar sabahı izlenebilecek. Diğer 39 aday

ülkenin seyircilerinin de Avustralya için oy kullanması mümkün olacak. Avustralya

şarkısının yarışmayı kazanması halinde, ülke gelecek yıl da yarışmaya katılmaya hak

kazanacak. Ancak yarışma, Eurovision geleneğinin aksine, Avustralya'da değil, ülkenin

Avrupa'da seçeceği bir kentte düzenlenecek.

