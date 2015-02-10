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Yaşam
Deutsche Welle

Eurovision’un sürpriz yarışmacısı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına bu sene ilk kez Avustralya’nın da katılacağı bildirildi.

10 Şubat 2015 22:22

Eurovision organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, Avustralya'nın etkinliğin
60'ıncı yıldönümü sebebiyle 23 Mayıs'ta Viyana'da düzenlenecek yarışmaya
katılacağı doğrulandı. Açıklamaya göre, Avustralya yarı finallerle katılmazken,
yarışmanın 23 Mayıs'ta düzenlenecek final bölümüne doğrudan katılacak. Avusturya
Kamu Televizyonu ORF Genel Müdürü Alexander Wrabetz, Avustralya'nın
katılımıyla yarışmanın yeni bir seviyeye geldiğini söyledi.
Avustralya kıtası ile Avrupa arasındaki saat farkına karşın, Avustralyalı
seyircilerin
yarışmada oy kullanabilmesi öngörülüyor. Avusturya'da cumartesi gecesi
düzenlenecek olan etkinlik, Avustralya'da ise pazar sabahı izlenebilecek. Diğer 39 aday
ülkenin seyircilerinin de Avustralya için oy kullanması mümkün olacak. Avustralya
şarkısının yarışmayı kazanması halinde, ülke gelecek yıl da yarışmaya katılmaya hak
kazanacak. Ancak yarışma, Eurovision geleneğinin aksine, Avustralya'da değil, ülkenin
Avrupa'da seçeceği bir kentte düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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