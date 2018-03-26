Eurovision'un ilk kazananı Lys Assia hayatını kaybetti

Eurovision yarışma tarihinin ilk kazanan ismi, İsviçreli sanatçı Lys Assia, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

NTV’nin haberine göre, Eurovision şarkı yarışmasının ilk düzenlendiği 1956 yılında İsviçre’yi temsil eden ve birinci olan sanatçı Lys Assia 94 yaşında hayatını kaybetti. Assia, 57 ve 58 yıllarında da yarışmaya katıldı. Eurovision’a olan ilgisini hiç kaybetmeyen Assia, Eurovision’un 50. yılında yine o sahnedeydi. 2012’de Eurovision’a girmek için oylamaya katıldı ancak ülkesinde yapılan oylamada yeteri kadar destek göremedi.

Lys Assia kimdir?

3 Mart 1924'te 11 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi ve Zürih'te yetişti. 1940'da şarkıcılığa başlayan sanatçı, 1950'lerdeOrta Avrupa'da tanındı ve şarkıcılığının yanı sıra çeşitli filmlerde de rol aldı. Onu üne kavuşturan ilk şarkısı "O mein Papa" (1950) idi. 1956'da iki ayrı devletten Eurovision'da kendilerini temsil etmesi için davet aldı: İsviçre ve Almanya. Alman ulusal elemelerinde söylediği "Ein Kleiner Goldner Ring" adlı Almanca şarkı elemeleri geçemedi ancak "Refrain" adlı Fransızca şarkı hem İsviçre elemelerini geçti hem de uluslararası yarışmanın birincisi oldu. 1957 ve 1958'de de İsviçre'yi Eurosivion'da temsil etti. 1957'de seslendirdiği "L'Enfant Que J'Etais" adlı şarkı sekizinci, 1958'de seslendirdiği "Giorgio" adlı şarkı ikinci oldu.

Şarkıcının bilinen bazı diğer şarkıları şunlardır: "Arrivederci Roma" (1956), "Was Kann Schöner Sein" (1957), "Come Prima" (1958) "Wenn die Glocken Hell Erklingen" (1959). "Moon River" ve "Für Immer" (1961), "Schwarze Perlen" (1962), "Fühl' Dich Bei Mir Wie Zuhause" (1964).

Bir süre şarkıcılığı bıraktı ve Danimarkalı eşi ile birlikte otel yönetti. 1990'larda yeniden şarkıcılığa döndü. 2007 yılında 83 yaşında iken Alman televizyonunun Grand Prix der Volksmusic adlı şarkı yarışmasında "Sag Mir Wo Wohnen die Engel" adlı şarkıyı 18 yaşındaki düet partneri Beatrice Egli ile söyledi, 12. oldu. Aynı yıl İsviçre dergisi Annnabelle için "Yaşla Gelen Güzellik" başlığı altında yayımlanmak üzere verdiği çıplak pozlarla gündeme geldi.

Eurovision yarışması ile ilgisini hep sürdürdü; 2003 yılında Kıbrıs'tan milyonlarca izleyiciye seslendi ve yarışmacılara şans diledi. 2005 yılında Eurovision'ın 50. yılı kutlamlarında sahneye çıktı. Lys Assia, 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini tekrar temsil etmek üzere ulusal seçim etkinliğine katıldı. İsviçre halkının oylaması sonucunda Lys Assia oyların %5,46 'sını alarak 8. olmuştur , onun yerine %17,87 oy alarak 1. olan Sinplus 'Unbreakable' adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil etmeye hak kazanmıştır.